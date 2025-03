Der deutsche Leitindex DAX gerät heute kräftig unter Druck. Was dahinter steckt und warum besonders die Aktien von Siemens Energy heute deutlich verlieren.

Kurz vor dem Wochenende gibt der deutsche Leitindex heute nochmal ordentlich nach. Der DAX liegt aktuell zwei Prozent im Minus und fällt damit wieder knapp unter die Marke von 23.000 Punkten. Das europäische Pendant, der Euro Stoxx 50, gibt mit 1,5 Prozent Minus ebenfalls nach und steht bei 5.449 Punkten.

Dahinter stecken vermutlich vor allem Gewinnmitnahmen nach der jüngsten Rekordjagd. Der mit Spannung erwartete US-Arbeitsmarktbericht half dem DAX dennoch wieder etwas auf die Beine.

Die US-Wirtschaft hat im Februar weniger Arbeitsplätze geschaffen als erwartet. Dazu wurde der Beschäftigungsaufbau in den beiden Vormonaten ein wenig nach unten revidiert. Die Arbeitslosenquote legte überraschend zu. Analysten hatten im Schnitt mit einer Stagnation gerechnet. Trotz des Anstiegs bleibt sie aber weiter auf einem vergleichsweise niedrigen Niveau. Der Anstieg der Löhne fiel erwartungsgemäß aus. „Per saldo dürfte die US-Notenbank weiterhin keine Eile verspüren, die Zinsen zu senken", kommentierte Ralf Umlauf von der Landesbank Helaba.

Von der Europäischen Zentralbank (EZB) können die Börsen in nächster Zukunft wohl ebenfalls keinen Rückenwind erwarten. Diese hatte am Donnerstag zwar ihren Leitzins wie erwartet ein weiteres Mal gesenkt. Weil die Zollkonflikte mit der Regierung von US-Präsident Donald Trump die Teuerung anheizen könnten, warnen manche Notenbanker aber vor zu weitgehenden Senkungen. Ökonomen gehen daher davon aus, dass die EZB im April eine Zinspause einlegen könnte.

Aktien von Siemens Energy und Bayer verlieren im DAX heute deutlich

Aktien von Siemens Energy und Bayer heute die größten Verlierer im DAX. So bildet die Aktie von Siemens Energy derzeit mit minus sieben Prozent das Schlusslicht im deutschen Leitindex. Generell gerieten Infrastrukturtitel, darunter auch Hochtief oder Bilfinger, die zuletzt deutlich von den geplanten deutschen Milliarden-Krediten profitiert hatten, mit hohen Abschlägen unter Druck. Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Siemens Energy aber dennoch von 61 auf 63 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Ajay Patel nahm in einer am Freitag vorliegenden Studie kleinere Anpassungen an den Margenprognosen im Bereich Power & Gas vor und honorierte den besseren Cashflow.

Ebenfalls kräftig im Minus liegt mit einem Verlust von fünf Prozent die Aktie von Bayer. Der hoch verschuldete Chemie- und Pharmakonzern will sich auf der Hauptversammlung das Recht auf eine umfangreiche Kapitalerhöhung einräumen lassen. Anleger befürchten eine massive Verwässerung ihrer Anteile. Mehr dazu lesen Sie hier.

Ansonsten gibt es heute keine größeren Gewinner im DAX. Lediglich die Aktien von E.ON und Deutsche Telekom schaffen es derzeit auf ein Plus von über ein Prozent.

dpa-AFX

