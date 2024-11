Gibt es womöglich KI-Aktien, die jetzt noch mehr Potenzial bieten als der Börsenstar Nvidia? Wenn jemand das wissen muss, dann der beste Tech-Analyst der Welt.

Das muss man erst einmal schaffen: Als einer der besten Analysten der Welt zu gelten. Doch Timothy Arcuri von UBS hat es erreicht. Er gilt nicht nur als drittbester Analyst weltweit, sondern auch als bester Analyst der Tech-Branche.

Das Finanzportal "TipRanks" bewertet Analysten regelmäßig nach ihrem Erfolg und bezieht dabei über 9.000 Experten mit ein. Arcuris Erfolgsquote liegt derzeit bei 72 Prozent. Das bedeutet: In 72 Prozent der Fälle enden seine Empfehlungen für Investoren mit einer positiven Rendite. Der Experte fokussiert sich auf die USA, Deutschland, Großbritannien und Kanada, wobei er den Tech-Sektor genau im Blick hat. Besonders spannend: Seine Top-Empfehlungen bieten derzeit sogar mehr Kurschancen als die von Nvidia.

Auch spannend: Morningstar verrät: Neuerdings sind diese 10 Burggraben-Aktien unterbewertet

Das sind die Top-Empfehlungen des besten Tech-Analysten – mehr Potenzial als Nvidia?

Keine Frage: Natürlich gehört auch der Börsenstar Nvidia, der als absoluter Gewinner im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI) gilt, zu den Empfehlungen von Arcuri. Mit einem Kursziel von 150 US-Dollar sieht er aktuell allerdings nur noch elf Prozent Luft nach oben. Es sei jedoch erwähnt, dass die Aktie seit Jahresbeginn bereits über 190 Prozent im Plus liegt.

Viel interessanter ist es daher, für welche Aktien Arcuri derzeit noch höhere Kurschancen sieht und diese ebenfalls zum Kauf empfiehlt.

Eine seiner Top-Empfehlungen ist Micron Technology. Das Unternehmen ist ein führender Anbieter in der Halbleiterindustrie und spezialisiert auf Speicherlösungen. Ihre Produkte finden Einsatz in Computern, Mobilgeräten und Rechenzentren und sind für leistungsstarke, energieeffiziente Technologien unverzichtbar. Arcuri empfiehlt die Aktie zum Kauf und sieht mit einem Kursziel von 135 US-Dollar eine Kurschance von rund 35 Prozent. Die Mehrheit der Analysten geht mit einem durchschnittlichen Kursziel von 150 US-Dollar sogar von einer Kurschance von rund 50 Prozent aus – und das, obwohl die Aktie bereits seit Jahresanfang über 20 Prozent im Plus liegt.

Bei der zweiten Empfehlung handelt es sich um Lam Research. Das Unternehmen stellt Geräte und Anlagen für die Halbleiterindustrie her und ist ein führender Anbieter von Anlagen für die Chipproduktion. Ihre Maschinen kommen bei der Ätzung, Beschichtung und Reinigung von Wafern zum Einsatz, die für moderne Mikrochips in Elektronikgeräten unverzichtbar sind. Arcuri sieht mit einem Kursziel von 115 US-Dollar eine Kurschance von rund 55 Prozent.

Die dritte Aktie in Arcuris Empfehlungsliste ist Allegro MicroSystems. Der Analyst sieht hier mit einem Kursziel von 30 US-Dollar eine Kurschance von über 40 Prozent. Die Aktie liegt allerdings seit Jahresbeginn 30 Prozent im Minus. Das Unternehmen gilt als Weltmarktführer für Magnetsensoren, die zum Beispiel bei E-Ladestationen oder Robotern eingesetzt werden. Zu den Kunden zählen namhafte Hersteller wie Mercedes oder BMW. Die Aktie ging erst Ende 2020 an die Börse.

Lesen Sie auch: Cathie Wood kauft gerade wie verrückt diese Biotech-Aktie mit 300% Upside. Sollten Sie das auch?