68 Jahre lang hat diese eigentlich langweilige Aktie ihre Ausschüttungen erhöht. Doch nun könnte das Unternehmen voll im Megatrend der nächsten Jahre liegen.

American States Water gilt als ältester noch aktiver Dividendenkönig mit einer Serie von Ausschüttungserhöhungen von 68 Jahren. Damit hat die Aktie seit 1955 ihre Dividende jährlich steigern können, ein Novum, selbst am Aktienmarkt.

Doch der eher langweilig aufgestellte Elektrizitäts- und Wasserversorger könnte voll im Megatrend der nächsten Jahre liegen und Anlegern nicht nur weiter steigende Dividenden, sondern auch Kurssteigerung bescheren.

Wasser – Das Gold der Zukunft

Die Rede ist vom Megatrend Wasser, der in den nächsten Jahren immer größer werden dürfte. Denn während 70 Prozent der Erdoberfläche von Wasser bedeckt sind, sind nur etwa zwei bis drei Prozent davon Süßwasser und wiederum nur ein Bruchteil dessen für Menschen erreichbar. Dazu haben ca. 2 Milliarden Menschen auf der Welt keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser.

Dementsprechend könnte Wasser der nächste große Wachstumsmarkt werden und vor allem das Thema Wasseraufbereitung und Filterung könnte hier im Vordergrund stehen. Gerade American States Water hat als Wasserversorger in Kalifornien die Probleme schon am eigenen Leib erfahren, denn durch Klimawandel & Co. wird auch hier das saubere Trinkwasser knapp.

Wasseraufbereitung im Trend

Darum arbeitet American States Water schon seit Längerem an Wasseraufbereitungsanlagen und möchte auch beim Thema Meerwasserentsalzung tiefer einsteigen. Bemühungen, die an der Börse schnell honoriert werden und auch in den USA staatliche Förderung erhalten könnten.

Allerdings ist American States Water wegen des sehr konservativen Geschäfts und den gut prognostizierbaren Cashflows auch sehr hoch bewertet. Ein KGV von 28 steht aktuell zu Buche, was für viele Anleger eine rote Flagge ist.

Andere Alternativen

Doch es gibt noch andere und vor allem günstigere Möglichkeiten in den Megatrend Wasser zu investieren. So zum Beispiel durch andere Wasserversorger und Aufbereiter wie Veolia Environnement oder Cosolidated Water aus der Karibik.

Wer allerdings den Trend nicht durch Einzelaktien, sondern durch einen breiten Korb abbilden will, der kann sich den iShares Global Water genauer anschauen. Alle erwähnten Werte und noch einige mehr sind darin enthalten, um den künftigen Megatrend noch besser abzudecken.

