Dividendenkönige stehen nach außen für Sicherheit, kontinuierliche Zahlungen und tiefe Burggräben. Doch nicht nur die jetzigen sind attraktiv, sondern auch die Zukünftigen. Diese Aktien könnten zu den nächsten Kings werden.

Wer auf verlässliche und steigende Ausschüttungen setzt, der kauft schnell mal den ein oder anderen Dividendenaristokraten wie zum Beispiel Realty Income. Aber es gibt nach ein größeres Qualitätssiegel als den Status als Aristokrat, nämlich den Rang eines Königs.

50 Jahre in Folge

Dividendenkönige sind nämlich Aktien, welche ihre Ausschüttungen seit mehr als 50 Jahren kontinuierlich gesteigert haben. Zur Veranschaulichung müsste ein Unternehmen seit 1973 trotz aller Krisen und Unsicherheiten jedes Jahr seine Ausschüttung erhöht haben.

Dass es also nur sehr wenige Dividendenkönige wie Coca-Cola oder Johnson&Johnson gibt, ist klar. Allerdings lohnt sich nicht nur ein Blick auf die aktuellen, sondern auch auf die zukünftigen Dividendenkönige. Diese haben nicht nur ein jahrelang bewährtes Geschäftsmodell, sondern auch ein Interesse die Dividende immer weiter zu steigern, um den Status zu erreichen. Diese drei Werte scheinen dabei besonders spannend:

Franklin Resources

Franklin Resources ist ein international tätiger Vermögensverwalter, der in Deutschland vor allem durch günstige Swap-ETFs bekannt geworden ist

Franklin Resources wird in Zukunft wahrscheinlich ein Dividendenkönig sein, da das Unternehmen schon seit 42 Jahren in Folge die Dividende gesteigert hat und das Pay-Out-Ratio nur bei 49,6 Prozent liegt, was noch massig Raum für Steigerungen lässt.

Brown-Forman

Zweiter Wert ist die Brown-Forman Corporation, ein in Kentucky ansässiges Unternehmen, das Spirituosen und Weine herstellt.

Das Unternehmen setzt aktuell eine 39-jährige Serie beständigen Dividendenwachstums fort und hat eine Dividendenrendite von 1,25 Prozent. Außerdem liegt das Pay-Out-Ratio hier nur bei 39,5 Prozent.

Pentair

Der heißeste Kandidat auf den Titel eines Dividendenkönigs ist allerdings Pentair. Pentair ist ein amerikanisches Wasseraufbereitungsunternehmen mit Sitz in Minnesota. Es bietet seinen Verbrauchern und Kunden dabei hauptsächlich nachhaltige Verfahren an.

Pentair erhöhte die Dividende im Dezember 2022 um 4,8 Prozent. Durch diese Erhöhung verlängerte das Unternehmen seine Dividendenwachstumsserie auf 47 Jahre. Das aktuelle Pay-Out-Ratio liegt dazu nur bei 35,6 Prozent.