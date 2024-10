Das beschäftigt Anleger am Mittwoch beim deutschen Leitindex ganz besonders. Außerdem im Fokus der Anleger: Die Aktien von Wolters Kluwer und Grenke.

Die Anleger am deutschen Aktienmarkt haben am Mittwochmorgen Zurückhaltung an den Tag gelegt. Der DAX fiel in den ersten Handelsminuten um 0,34 Prozent auf 19.411,76 Punkte. Der MDax der 50 mittelgroßen Börsenwerte sank um 0,09 Prozent auf 27.036,79 Zähler. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone verlor rund 0,4 Prozent auf 4.926,61 Punkte.

Zu viele Unsicherheiten wie die anstehende US-Präsidentschaftswahl, Quartalszahlen großer Tech-Konzerne sowie Konjunkturdaten lassen Marktteilnehmer vorsichtiger werden. "In diesem Umfeld wird es dem Dax schwerfallen, seinen kurzfristigen Aufwärtstrend intakt halten zu können. Die Konsolidierungsneigungen nehmen zu und immer mehr Investoren stellen sich auf die sichere Seite", sagte Marktexperte Andreas Lipkow.

Aktien von Wolters Kluwer im Fokus

Der niederländische Informationsdienstleister Wolters Kluwer hat nach einem starken Geschäft in den ersten neun Monaten des Jahres die Prognosen bestätigt. Der Konzern kündigte zudem einen weiteren Aktienrückkauf an. In den neun Monaten bis Ende September sei der Erlös im Jahresvergleich um sechs Prozent gestiegen, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Alphen mit. Dabei verbesserte sich die Profitabilität, der operative Gewinn legte also etwas stärker zu als die Erlöse. Bei dem Bericht über die ersten neun Monate macht Wolters Kluwer keine absoluten Angaben.

Für 2024 rechnet der Konzern weiter mit einer in der Tendenz leicht anziehenden Marge, einem in der Mitte der Spanne etwas höheren Finanzmittelzufluss (Cashflow) sowie einem weiteren Anstieg des Gewinns je Aktie.

Der geplante Rückkauf eigener Aktien für eine Milliarde Euro im laufenden Jahr verlaufe derweil nach Plan, hieß es weiter. Anfang 2025 sollen weitere eigene Anteile für 100 Millionen Euro erworben werden.

Die Aktien des Unternehmens waren in den vergangenen Monaten und Jahren stark gefragt. In diesem Jahr legte der Börsenwert des Unternehmens um rund ein Viertel auf rund 38 Milliarden Euro zu. In den vergangenen fünf Jahren zog der Kurs um etwas mehr als 140 Prozent an. Wegen des starken Kursanstiegs ist das Papier des niederländischen Unternehmens seit Dezember 2023 in den EuroStoxx 50 aufgestiegen

Aktien von Grenke im Fokus

Die Aktien von Grenke haben am Mittwoch im vorbörslichen Handel mit massiven Verlusten auf einen eingetrübten Ausblick des IT-Leasingspezialisten reagiert. Auf der Handelsplattform Tradegate sackten die Papiere im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs vom Vortag zuletzt um 19 Prozent auf 20,72 Euro ab. Das wäre im Xetra-Handel der tiefste Stand seit Mitte Juni.

Wegen höherer Zahlungsausfälle infolge einer gestiegenen Insolvenzzahl senkte Grenke sein Gewinnziel für das laufende Jahr. Die neue Prognosespanne liegt deutlich unter der bisherigen Erwartung der Analysten. Ein Händler sprach in einer ersten Reaktion von einer heftigen Gewinnwarnung und fürchtet deutlich sinkende Konsensschätzungen für 2024 und die Folgejahre.

