Er gilt als wohl bester Investor der Welt: Warren Buffett (92). Das Orakel von Omaha fuhr mit seinem Unternehmen Berkshire Hathaway Renditen ein, von denen der Gesamtmarkt nur träumen kann. Mit großer Spannung verfolgen Anleger daher auch stets, auf welche Aktien es das Börsen-Ass aktuell abgesehen hat. Wie „The Motley Fool“ berichtete, befinden sich derzeit darin drei Aktien, mit denen Sie sich ein optimales passives Einkommen aufbauen können.

Buffett ist bekannt dafür, dass er Fan von soliden Dividendenwerten ist, die ihm hohe zusätzliche Einnahmen liefern. So machte Berkshire Hathaway im Jahr 2022 nur mit Dividenden rund sechs Milliarden Dollar zusätzlich Geschäft – das sind 20 Prozent mehr als noch im Jahr davor. Buffett studiert die Unternehmen, in die er investiert genau. Er kennt ihre Fundamentaldaten, ihr Geschäftsmodell und schätzt einen breiten Burggraben.

Mit diesen drei Dividendenaktien profitieren Sie wie Warren Buffett

Warren Buffetts absolute Lieblingsaktie ist Apple. Seit Jahren nimmt der iPhone-Konzern den Löwenanteil im Portfolio von Berkshire Hathaway ein. Aktuell liegt der bei über 46 Prozent. „Es ist einfach ein besseres Unternehmen als jedes andere, das wir besitzen“, gab Warren Buffett bei der jüngsten Aktionärsversammlung bekannt und unterstrich, wie unverzichtbar das iPhone und andere Apple-Geräte für Konsumenten sind. Er betonte auch, dass Berkshire aufgrund der Aktienrückkäufe von Apple nicht noch mehr Aktien kaufen müsse, um seinen Anteil am Konzern zu erhöhen. Seit 2012 erhöhte Apple jedes Jahr die Dividende, die Dividendenrendite liegt derzeit bei 0,7 Prozent.

Die zweite Buffett-Dividenden-Aktie ist Coca-Cola. Keine andere Aktie hält Warren Buffett wohl schon so lange wie diese, sie ist seit über 30 Jahren im Berkshire Portfolio. Cola nimmt derzeit die fünft größte Position ein mit fast acht Prozent Gewichtung. Seit 1994 hat der Börsen-Guru zwar keine Aktien des Getränkeherstellers mehr gekauft. Damals schloss er eine Investition von 1,3 Milliarden Dollar ab, die laut Motley Fool seitdem auf rund 25 Milliarden Dollar angewachsen ist. Allein 2022 machte er mit Cola eine Dividende von 704 Milliarden Dollar. Die erhöht der Getränkehersteller bereits seit über 61 Jahren in Folge und zählt damit zu den größten Dividendenaristokraten der Welt. Doch warum hält Buffett so sehr an der Cola-Aktie fest? Nun, der Konzern gilt als solides UN mit zuverlässigem Geschäftsmodell. Bei Cola handelt es sich um jene Aktien, die Warren Buffett am meisten mag: Value-Aktien. Zudem ist der Burggraben von Cola ausgeprägt: Das Unternehmen hat fast die Hälfte der Marktherrschaft des US-Markts für Erfrischungsgetränke inne. Ein weiterer wichtiger Buffett-Faktor: Cola schafft Wert. Buffett schwört auf produktive Werte, da sie Bargeld produzieren und ein Produkt herstellen. Aus diesem Grund ist er auch kein Fan von Krypto-Währungen. Ein weiterer Fakt, der für Cola spricht: Die Stärke in der Inflation. Für Cola ist es als Lebensmittelhersteller leichter, die Preise anzuheben.

Ein weiterer Kandidat im Portfolio: Kraft Heinz. Die Aktie nimmt derzeit die siebtgrößte Position ein mit einer Gewichtung von knapp vier Prozent. Warren Buffett eröffnete diese Position erst 2015 – seitdem hat er mit der Aktie einigen Verlust gemacht. Dennoch hält er an Kraft Heinz fest, bezeichnet es als ein „fabelhaftes Unternehmen“ und hat keine der Aktien verkauft. Der Grund? Als Lebensmittelunternehmen sind die Produkte von Kraft Heinz in den meisten Haushalten zu finden. Zudem erfreut der Konzern mit einer Dividendenrendite von über vier Prozent! Zwar hatte Kraft Heinz diese 2019 kürzen müssen und seitdem nicht mehr erhöht. Der Konzern konzentriert sich darauf, Schulden zu senken, was dem Management bisher schon gut gelungen ist. Auch der ebenfalls sehr auf Sicherheit bedachte Microsoft-Gründer Bill Gates eröffnete erst vergangenes Jahr eine Position mit Kraft Heinz Aktien für sein eigenes Portfolio.

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.

Der Vorstand der Börsen Medien AG, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.