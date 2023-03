Am 1. März steht der Tesla Investorentag an und viele Anleger erwarten gespannt, was Elon Musk der Welt präsentieren wird. Das Event wird aber nicht nur wie jedes Jahr für Aufsehen sorgen, sondern auch den Kurs nachhaltig beeinflussen, denn die Erwartungen sind hoch.

Elon Musk steht unter Druck, nachdem er den Aktienkurs von Tesla zum Ende des vergangenen Jahres massiv in die Tiefe gerissen hat. Doch nun haben die Investoren Vertrauen gezeigt und die Aktie wieder nach oben gehoben. Jetzt muss Musk auf dem morgen anstehenden Investorentag dieses Vertrauen aber auch entsprechend belohnen und zumindest die Erwartungen waren wahrscheinlich selten so hoch wie jetzt.

Es braucht mehr als nur Versprechen

Wie es von mehreren Branchenexperten und Analysten heißt, will man endlich mehr sehen als nur “blumige Versprechen”, damit Anleger bei Laune gehalten werden. Vor allem die Hardcore Tesla-Jünger haben zuletzt teilweise Zweifel an Musk geäußert und müssen deswegen mit Innovationen und positiven Entwicklungen zufriedengestellt werden.

Vor allem neue Modelle, ein Lieferdatum für die ersten Cybertrucks u. v. m. wären sehr positive Signale nach außen, hauptsächlich vor dem Hintergrund der großen chinesischen Konkurrenz.

Teslas Probleme in China

Denn Tesla hat zunehmend größere Probleme mit den chinesischen Konkurrenten wie BYD & Co. So musste man zuletzt auf deren Heimatmarkt im Reich der Mitte die Preise massiv absenken, um konkurrenzfähig zu bleiben. Und auch außerhalb des Landes sind die chinesischen Hersteller scheinbar immer mehr auf dem Vormarsch.

Auch hier wären ein paar Worte zum Umgang mit der aktuellen Situation sehr hilfreich. Zudem werden Investoren nach den gestrigen Nachrichten rund um die weltweite Lithiumproduktion, auch ein Auge auf Teslas Rohstoffstrategie richten.

Hohe Erwartungen an Elon Musk

Investoren wollen von Elon Musk morgen als deutlich mehr sehen als nur leere Versprechungen, mit dem sich der CEO so manches Jahr über den Investorentag retten konnte.

Nach der steilen Rallye der Tesla Aktie der vergangenen Wochen, müssen nun auch handfeste Ergebnisse folgen, um den Aufwärtstrend fundamental zu untermauern und Investoren bei Laune zu halten.

