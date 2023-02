Vor dem wichtigen Investoren-Tag von Tesla Mitte dieser Woche erhält die Tesla-Aktie ein neues Kursziel. Sollen Anleger die Aktie jetzt kaufen, halten oder verkaufen?

Aktuell erholt sich die Tesla-Aktie etwas von der Super-Rallye zwischen dem 6. Januar und Mitte Februar. In diesem Zeitraum war das Papier von Elon Musk 114 Prozent von 102 Dollar auf 218 Dollar gestiegen. Seitdem konsolidiert die Aktie etwas und korrigierte um 11 Prozent auf etwa 197 Dollar. Doch am heutigen Handelstag kann die Tesla-Aktie zwischenzeitlich um mehr als 5 Prozent auf über 208 Dollar zulegen. Doch im weiteren Handelsverlauf gibt die Tesla-Aktie ihre Gewinne teilweise wieder ab. Gegen 17 Uhr notiert sie vier Prozent im Plus bei 205 Euro. Doch wie geht es jetzt weiter?

Tesla-Aktie mit neuem Kursziel

Grundsätzlich sehen die Analysten das Potenzial der Tesla-Aktie bereits eher ausgeschöpft. Bei Bloomberg raten zwar 30 Analysten zum Kauf, 12 zum Halten und sechs zum Verkaufen. Doch das durchschnittliche Kursziel von 207 Dollar bietet lediglich noch fünf Prozent Potenzial.

Allerdings gibt es jetzt für Tesla ein neues hohes Kursziel von der britischen Bank Barclays. Die Experten raten zum Kauf der Aktie mit Kursziel 275 Dollar. So schreiben die Briten, dass Tesla am besten positioniert erscheine, um einerseits von den kurzfristigen Zyklen des Automobilgeschäfts zu profitieren, als auch von den längerfristigen Megatrends Elektrifizierung und autonomes Fahren.

Das Kursziel von 275 Dollar für Tesla bedeutet somit ein aktuelles Potenzial von fast 40 Prozent. Und Mitte dieser Woche steht ja auch noch der wichtige Tesla-Investoren-Tag an.

Tesla-Investorentag

Am Mittwoch, dem 1. März wird Tesla den dritten Investoren-Tag der Geschichte des Unternehmens begehen. Bei diesen Events - dieses Mal aus der Gigafactory Texas - hatte Elon Musk stets wegweisende neue Strategien und Produkte vorgestellt. Näheres dazu erfahren Sie am Dienstag und Mittwoch auf boerse-online.de.

Grundsätzlich dürfte dieses Event aber sowohl für Privatinvestoren, als auch für Institutionelle Investoren wichtig werden. Denn Anleger könnten sich enttäuscht von Elon Musks neuen Plänen für Tesla zeigen. Oder auch sehr erfreut und damit eine weitere Rallye auslösen. Wir raten: Wer zuletzt an der starken 114 Prozent Rallye gut mitverdient hat, der sollte ein paar Teilgewinne mitnehmen. Wer noch auf Verlusten sitzt, der sollte die Aktie halten und auf das Event warten. Wichtig wird für Tesla-Aktionäre, dass sie nicht ins fallende Messer greifen, eine etwaige Rallye nach dem Investoren-Tag aber auch nicht verpassen.

Lesen Sie auch: Wird Warren Buffett tatsächlich bald Tesla-Aktien kaufen? Oder ist es nur ein Traum von Elon Musk?