Kriege und Handelszölle prägen das aktuelle Börsengeschehen in besonderem Maße. Während viele US-Technologiewerte momentan weniger Beachtung finden, erfreuen sich Rüstungsaktien wachsender Beliebtheit bei Anlegern. Mit dem European Defence Index, der 20 ausgewählte Titel aus der europäischen Verteidigungsindustrie bündelt, steht Anlegern ein vielversprechendes Anlageinstrument zur Verfügung, um langfristig vom anhaltenden Wachstumstrend dieser Branche zu profitieren.



In Europa kommt Bewegung in die Verteidigungspolitik: Angesichts der anhaltenden Bedrohung durch den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine hat die Europäische Union das Thema europäische Sicherheit und Verteidigung als eine der zentralen Zukunftsaufgaben identifiziert. Die geopolitischen Entwicklungen haben deutlich gemacht, wie wichtig eine stärkere sicherheitspolitische Eigenständigkeit ist. In diesem Zusammenhang hat die EU das klare Ziel formuliert, die Verteidigungsausgaben in den kommenden Jahren deutlich zu steigern – sowohl durch gemeinsame Projekte als auch durch die Erhöhung nationaler Investitionen in Ausrüstung, Technologie und Infrastruktur.



800 Milliarden Euro

Die Folgen dieser entschlossenen sicherheitspolitischen Neuausrichtung wirken sich direkt positiv auf zahlreiche Unternehmen im Verteidigungssektor aus. Die massiv steigenden Investitionen in militärische Ausrüstung, Technologie und Infrastruktur sorgen für eine anhaltend starke Nachfrage nach Produkten und Dienstleistungen aus der Rüstungs- und Sicherheitsindustrie. Im März stellte die Europäische Kommission den ehrgeizigen „ReArm Europe“-Plan vor. Mit diesem Vorhaben sollen in den kommenden vier Jahren bis zu 800 Milliarden Euro mobilisiert werden, um die europäischen Verteidigungsfähigkeiten gezielt auszubauen, die Rüstungsindustrie zu stärken und Europas sicherheitspolitische Unabhängigkeit nachhaltig zu fördern.



Das sind die besten Unternehmen

Zu den bekanntesten und aussichtsreichsten Profiteuren dieser Entwicklung zählen Unternehmen wie Rheinmetall, Hensoldt, Renk, Airbus und weitere Branchengrößen. Wer jedoch nicht auf einzelne Titel setzen möchte, findet im European Defence Index eine attraktive Alternative: Mit der WKN DA0ACA können Anleger breit gestreut an der Kursentwicklung der 20 führenden europäischen Rüstungsunternehmen teilhaben.



Fazit Die Rüstungsindustrie steht in Europa vor einem tiefgreifenden Wandel – weg von jahrzehntelanger Sparpolitik hin zu einer strategisch fokussierten Aufrüstung und Modernisierung. Die geopolitischen Spannungen und das wachsende Sicherheitsbewusstsein in vielen Ländern führen zu deutlich steigenden Verteidigungsausgaben. Davon profitieren insbesondere etablierte Unternehmen mit technologischem Vorsprung und solider Auftragslage. Mit dem European Defence Index haben Anleger eine gute Alternative um breit gestreut in diesen Wachstumsmarkt zu investieren. Mehr Informationen zum Index gibt es hier.