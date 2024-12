Am Dienstag ist diese DAX-Aktien plötzlich massiv nach oben ausgebrochen und zeigt einen deutlichen Kurssprung. Doch laut Analysten könnte es das noch lange nicht gewesen sein, denn unter Umständen schlummert hier noch deutlich mehr Kurspotenzial.

Am Dienstag findet die sich sonst wenig beachtete Aktie von Qiagen an der Spitze des deutschen Leitindex DAX wieder. Doch nicht nur das – das Papier vollführt aktuell auch einen charttechnischen Ausbruch nach oben. Doch was steckt dahinter?

DAX-Aktie bricht nach oben aus

Ursache für die positiven Nachrichten bei dem Diagnosespezialisten ist vor allem eine Studie aus dem Analystenhaus Jefferies. In dieser hat der neu zuständige Experte Tycho Peterson in einer Sektoranalyse eine Kaufempfehlung für Qiagen ausgesprochen und ein Kursziel von 54 US-Dollar für die US-Anteilsscheine verhängt (21 Prozent Upside vom aktuellen Niveau).

Zudem sprach der Analyst davon, dass es bei dem aktuellen Bewertungsniveau viele Gründe für einen Kursanstieg geben würde. So beispielsweise das Produktportfolio, das zwar breit, aber wettbewerbsfähig sei und es dem Unternehmen ermögliche, von einer Vielzahl von Trends im Pharmasektor zu profitieren.

Bei dieser DAX-Aktie könnte noch mehr drin sein

Angetrieben von diesen Worten stiegen die Aktien von Qiagen am Dienstag um vier Prozent an die Spitze des DAX und auf neue Jahreshochs. Damit scheinen die Papiere endlich einen Ausbruch nach oben zu schaffen, nachdem Anleger seit 2023 eine Seitwärtsbewegung verkraften mussten. Dementsprechend könnte sich jetzt noch eine Chance nach oben bieten, denn ein Ausbruch aus dem langen Seitwärtstrend ist im Allgemeinen als Kaufsignal zu verstehen.

Optimistisch, dass hier noch mehr gehen kann, ist übrigens nicht nur das Analystenhaus Jefferies. Auch BÖRSE ONLINE empfiehlt Qiagen aktuell mit einem Kursziel von 54 Euro zum Kauf. Vom aktuellen Niveau entspricht das einem Kurspotenzial von 20 Prozent. Der Konsens der Analysten ist derweil mit einer implizierten Upside von 10,3 Prozent etwas konservativer.

TradingView Qiagen Chart 1 Jahr

Diesen Chart finden Sie auf TradingView

Lesen Sie auch:

Scalable Capital mit Mega-Änderung – Das kommt jetzt alles auf Kunden zu

Oder:

Kommt doch keine Korrektur an der Börse? Experte mit steiler These für Aktien