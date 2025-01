Diese DAX-Aktie kann am Donnerstag um +14 Prozent im Kurs steigen, und das aufgrund von diesen überraschenden Nachrichten. Doch ist das der Startschuss für die Mega-Rallye bei den Papieren? Und was sollten Anleger jetzt tun?

Die Aktien des DAX-Konzerns Zalando sind am Donnerstag in einer sehr überraschenden Bewegung massiv nach oben geschossen. Hinter dem deutlichen Anstieg stecken vor allem positive Nachrichten.

DAX-Aktie explodiert um +14%

Denn tatsächlich hat der Modehändler am Mittwoch überraschend verkündet, dass man die Prognose für das laufende Geschäftsjahr übertreffen dürfte. Konkret soll das um Sondereffekte bereinigte EBIT bei 510 Millionen Euro liegen und damit deutlich über den zuvor anvisierten 440 bis 480 Millionen Euro. Dies ist gegenüber dem Vorjahr zudem eine Steigerung von 46 Prozent.

Ebenfalls beflügelt wurden die Papiere des Modehändlers durch einen positiven Analystenkommentar vonseiten der UBS. Die schweizer Großbank empfahl die Papiere zum Kauf und verhängte ein Kursziel von 40 Euro. Analyst Yashraj Rajani zeigte sich in seiner Begründung sehr optimistisch für die weitere Geschäftsentwicklung, und am Donnerstag zogen einige andere Marktbeobachter wie die der Deutschen Bank mit einer Erhöhung des Kursziels nach.

Startschuss für die Mega-Rallye bei dieser DAX-Aktie

Doch während die Aktie von Zalando am Donnerstag so stark gewinnen kann, könnte dies erst der Startschuss für eine noch deutlichere Rallye sein. Denn mit dem Anstieg ist mehr als die Hälfte der Korrektur nach der angekündigten About You-Übernahme egalisiert worden. Angesichts des Momentums der Papiere besteht charttechnisch aber noch Luft bis zu den Jahreshochs aus 2024 bei 36 Euro oder sogar darüber hinaus.

Übrigens: Auch BÖRSE ONLINE ist optimistisch für die Zalando-Aktie und empfiehlt diese mit einem Kursziel von 40 Euro zum Kauf.

