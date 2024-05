Eine DAX-Aktie liegt heute schon zweistellig im Plus – doch das Kaufen lohnt sich immer noch. Um welches Unternehmen es sich handelt und was der Grund für den Kurs-Booster ist

Da werden Anleger wach: Denn heute schießt eine bestimmte DAX-Aktie bereits durch die Decke. Dabei handelt es sich um den Halbleiterkonzern Infineon. Über 13 Prozent liegt die Aktie bereits im Plus und erreicht mit 38,90 Euro den höchsten Stand seit Jahresanfang.

Das Besondere: Dieser Sprung erfolgte heute trotz einer Prognosesenkung für das Gesamtjahr. Doch was steckt dahinter und was stimmt die Analysten so optimistisch für die Infineon-Aktie?

Darum sind die Analysten von der Infineon-Aktie gerade begeistert

„In dem anhaltend schwierigen Marktumfeld hat Infineon ein solides zweites Quartal abgeliefert“, hieß es von CEO Jochen Hanebeck in der Mitteilung zu den Quartalsergebnissen. „Auch im Automobilsektor hat sich das Wachstum spürbar verlangsamt. Wir sind daher vorsichtig, was die Aussichten für den Rest des Geschäftsjahres angeht, und senken unsere Prognose.“ Diese Senkung war von Anlegern bereits erwartet worden. Der Umsatz im zweiten Quartal konnte dafür die Erwartungen und die Prognosen übertreffen.

Jefferies Analyst Janardan Menon denkt, sollten weitere Kürzungen kommen würden diese allenfalls sehr moderat ausfallen. Er weist auf die langfristig starken Aussichten hin und rät dazu, Kursschwächen bei der Aktie zu nutzen. Auch ein anderer Experte aus der Telefonkonferenz zum Quartalsbericht ist optimistisch und begrüßt, dass die drei größten Prozessorenhersteller im Bereich künstliche Intelligenz (KI) inzwischen auf die Chips von Infineon vertrauen. Die Aussichten auf strukturelles Wachstum hätten sich trotz der bereits erwarteten Prognosesenkung nicht geändert, betonten auch Stifel-Analysten.

„Mittel- bis langfristig werden Dekarbonisierung und Digitalisierung weiterhin starke strukturelle Treiber für unser profitables Wachstum sein.“, so der Infineon CEO. Zudem wolle man die Wettbewerbsfähigkeit weiter stärken.

Mit Material von dpa und rtr

Lesen Sie auch: Ein Pflichtkauf? Darum sind Sie mit Chipaktien wie Infineon oder ASML smarter unterwegs als andere

Oder: Milliardäre verkaufen Nvidia-Aktien und setzen auf diese zwei Konkurrenten