Diese DAX-Aktie hat ihren Aktionären am Mittwoch fantastische Ergebnisse vorgelegt und ist dementsprechend deutlich gestiegen. Doch könnte angesichts der guten Zahlen ein vielleicht noch stärkerer Anstieg nach oben folgen? So sieht es aktuell aus und das sind die Aussichten für Anleger.

Die Deutsche Börse hat am Mittwoch nach dem Ende der Handelszeiten ihren Quartalszahlen vorgelegt und damit eine Überraschung für Aktionäre geliefert. Das wurde konkret gemeldet:

DAX-Aktie mit fantastischen Ergebnissen

So schrieb der DAX-Konzern einen um 19 Prozent höheren Umsatz als im Vorjahr. Die 1,5 Milliarden Euro kamen insbesondere wegen des gestiegenen Absicherungsbedarfs der Investoren und der höheren Zinsen im zweiten Quartal zustande. Das EBITDA wuchs derweil um 16 Prozent auf 848 Millionen Euro. Beide Ergebnisse lagen leicht über den Erwartungen.

Infolge der guten Zahlen erhöhte das Management die Jahresprognose des Konzerns auf einen Umsatz von 5,7 Milliarden Euro und einen operativen Gewinn von 3,3 Milliarden Euro.

Bei den Anlegern kam diese Nachricht so gut an, dass sie das Papier anschließend um 2,5 Prozent nach oben hoben. Dies überraschte, denn die Konsensschätzungen liegen damit weiter über den Zielen des Managements.

Beginnt jetzt der Kursanstieg bei der DAX-Aktie?

Doch ist angesichts dieser starken Ergebnisse bei der DAX-Aktie vielleicht noch mehr Potenzial möglich?

Zumindest laut den Analysten hat der Handelsplatzbetreiber an der Börse noch eine Upside von 10,2 Prozent, wenngleich im Chartbild aktuell eine Seitwärtsbewegung vorherrscht. Trotzdem kann die Aktie mit Blick auf die aktuelle Rotation von Growth zu Value an der Börse interessant sein und womöglich dadurch einen Ausbruch nach oben für den Beginn einer neuen Rallye schaffen.

BÖRSE ONLINE ist ebenfalls optimistisch für die Papiere und sieht aktuell 13 Prozent an Kurspotenzial.

