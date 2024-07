Alphabet hat am Dienstag nach Börsenschluss seine Quartalszahlen gemeldet, ist allerdings von der Börse trotz guter Ergebnisse abgestraft worden. Ist das womöglich eine Kaufchance für Anleger, die bei dem BigTech-Wert schon immer dabei sein wollten? So steht es um die Aktie und das sagen die Analysten.

Am Dienstag hat der erste Wert aus den Magnificent Seven in Form der Google Mutter Alphabet seine Zahlen für das abgelaufene zweite Quartal vorgelegt. Im Anschluss schickte die Börse die Papiere im nachbörslichen Handel um zwei Prozent nach unten. Das wurde konkret gemeldet:

Alphabet-Aktie mit Quartalszahlen

So reportete Alphabet einen Gewinn je Aktie von 1,89 US-Dollar je Aktie, was vier Cent über den Erwartungen lag, bei einem Umsatz von 84,7 Milliarden US-Dollar. Die Erlöse schlugen dabei ebenfalls die Erwartungen der Analysten (um 450 Millionen US-Dollar) und stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 13,6 Prozent.

Vom Management hieß es: „Unsere starke Leistung in diesem Quartal unterstreicht die anhaltende Stärke im Bereich Suche und die Dynamik in der Cloud. Wir sind auf jeder Ebene des KI-Stacks innovativ. Unsere langjährige Infrastrukturführung und unsere internen Forschungsteams positionieren uns gut für die technologische Weiterentwicklung und die Nutzung der vielen bevorstehenden Chancen.“

Dementsprechend wurden überzeugende Zahlen abgeliefert, einzig die YouTube Werbeumsätze blieben mit 8,66 Milliarden US-Dollar deutlich hinter den Erwartungen von 8,95 Milliarden US-Dollar zurück. Doch auch dieser Fakt scheint das Minus bei der Aktie nicht zu rechtfertigen, das vermutlich auf Gewinnmitnahmen zurückzuführen ist.

Kaufchance nach diesen Nachrichten bei der Alphabet-Aktie?

Doch könnte dieser Abverkauf eventuell eine Nachkaufchance für Anleger bedeuten?

Zumindest mit Blick auf die Kursziele der Analysten darf man skeptisch sein. Diese sehen im Schnitt für die Aktie nur noch ein Kurspotenzial von 6,8 Prozent, obwohl einige Investmenthäuser wie Goldman Sachs bereits infolge der Zahlen ihre Ziele nach oben geschraubt haben.

Auch mit Blick auf den Chart zeichnet sich aktuell eine Korrekturbewegung bei der Aktie ab, die signalisiert, dass es in den kommenden Tagen und Wochen volatiler werden könnte.

BÖRSE ONLINE ist trotzdem langfristig optimistisch und empfiehlt die Papiere mit Kursziel 200 Euro zum Kauf.

Lesen Sie auch:

Deutsche Dividendenstars – Wo jetzt attraktive Ausschüttungen und Kurspotenzial für Anleger winken

Oder:

Hohe Kursgewinne durch einen Short Squeeze? Die am stärksten leerverkauften Aktien der WallStreet