Von den Kursverlusten der Nvidia-Aktie lassen sich DAX-Anleger heute nicht beirren. Worauf es jetzt ankommt und welche Aktien im Fokus stehen.

Neuer Rekord beim DAX: Der deutsche Leitindex konnte im Tagesgverlauf ein Rekordhoch von 18.936 Punkten erzielen. Auch beim europäischen Pendant, dem Euro Stoxx 50, läuft es rund – er liegt aktuell fast ein Prozent im Plus. Die Kursverluste der Nvidia-Aktie schienen die Euphorie der Anleger also nicht zu bremsen.

Rückenwind lieferten derweil deutschen Inflationszahlen, die die Erwartung weiterer Leitzinssenkungen durch die EZB untermauerten.

Nvidia-Aktien waren am Mittwoch nach den Zahlen in den USA nachbörslich zunächst deutlich abgerutscht. Es fanden sich jedoch recht schnell wieder Käufer und das Minus schmolz am Donnerstag im vorbörslichen New Yorker Handel zeitweise auf zwei Prozent ab, nur um dann wieder auf ein fast vier Prozent Minus zurückzukehren.

„Die Aktie war nachbörslich schwach, aber die Story bleibt solide", kommentierte Analyst Stacy Rasgon von der Investmentbank Bernstein. Ingo Wermann von der DZ Bank schrieb in einer ersten Reaktion von einem beeindruckenden Wachstum, das die Markterwartungen aber nicht mehr in dem Ausmaß wie in den Vorquartalen übertroffen habe.

Infineon-Aktie an DAX-Spitze – doch diese zwei Kandidaten verlieren

Technologiewerte waren europaweit dennoch besonders stark gefragt. Sie laufen der starken Nvidia-Kursentwicklung 2023 und 2024 aber auch meilenweit hinterher. Kein Wunder also, dass die Aktie von Infineon derzeit von der Performance her mit einem Plus von über zwei Prozent die Spitze im DAX markiert.

Ansonsten gibt es heute keine größeren Verlierer im DAX. Einzig die Aktien von Hannover Rück und Vonovia verlieren aktuell beide über ein Prozent und bilden somit von der Performance her das Schlusslicht im DAX.

Mit Material von dpa-AFX



