Die weltweiten Börsen haben am Anfang der Woche deutlich nachgegeben. Leitindizes wie der Dax, Dow Jones, S&P 500 oder Nasdaq verloiren teils deutlich. Fällt die Jahresendrally damit in diesem Jahr aus?

Am Dienstag verlor der Dax mehr als ein Prozent. Die großen US-Indizes Dow Jones und S&P 500 gaben zwischen ein und zwei Prozent ab und die Technologiebörse Nasdaq sogar mehr als zwei Prozent. Und auch am Mittwoch scheint es mindestens wackelig weiterzugehen. Eventuell verlieren die großen Börsen auch heute nochmal. Damit geht ein für Anleger schöner und positiver Lauf der Aktienindizes zuende. Doch was folgt jetzt? Ist es nur ein kurzes Durchatmen oder geht es weiter bergab? Und fällt die Jahresendrally damit aus?

Gibt es dieses Jahr keine Jahresendrally?

Fakt ist, dass die großen Börsen historisch gesehen im Dezember stark performen. Bei einigen Indizes zählt der Dezember zu den statistisch besten Börsenmonaten, bei anderen ist er zumindest einer der besten. Doch der Start in den Dezember 2022 ist verhagelt. Denn viele Marktteilnehmer und Experten wiederholen fast mantraartig, dass es zu einer Rezession kommen wird und die Märkte bald nochmals nachgeben könnten. Ob das passiert, das weiß niemand. Und auch wenn der Start in den Dezember mau war, ist die Jahresendrally keinesfalls vom Tisch. Denn diese kommt oft, wenn Anleger es nicht mehr vermuten.

So geht es jetzt an den Börsen weiter

Wichtig ist nun aber, dass die großen Indizes wie der Dax, der Dow Jones, S&P 500 oder die Nasdaq nicht ihr komplettes positives Momentum verlieren und von einem Aufwärtstrend in einen Abwärtstrend rutschen. Kurzzeitige Korrekturen sind vollkommen normal, doch bald sollten sich die Indizes wieder fangen.

Doch damit die Märkte wieder steigen können, braucht es kommende Woche positive Signale von den Zentralbanken. Die Fed und die EZB tagen Mitte kommender Woche und könnten den Märkten mit ihren Zinsentscheidungen den nötigen Schub für eine Weihnachtsrally geben. Doch dafür müssten die Zinsen deutlich weniger stark angehoben werden als gedacht und der Ausblick für bald sinkende Zinsen müsste gegeben sein.