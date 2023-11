Der deutsche Leitindex DAX kann sich heute einigermaßen stabil halten – auch die Siemens Energy-Aktie legt nach ihrem katastrophalen Kurssturz von gestern wieder dazu. Was Anleger jetzt wissen sollten

Endlich ein leichtes Aufatmen beim DAX: Nachdem die Woche mehr als schwierig war, liegt der Deutsche Leitindex heute leicht im Plus und steht bei 14.752 Punkten. Das europäische Pendant, der Euro Stoxx 50 hingegen, liegt 0,5 Prozent im Minus und steht bei 4.029 Punkten.Die jüngsten US-Konjunkturdaten haben die Stimmung an den Börsen etwas aufgehellt.

Diese legten im September um 0,7 Prozent zum Vormonat zu. Von Reuters befragte Volkswirte hatten lediglich mit einem Plus von 0,5 Prozent gerechnet. Die Daten dürften in die Bewertung der Konjunkturlage durch die US-Notenbank Fed einfließen und damit ein Faktor für die Bestimmung der künftigen Zinspolitik sein. Die Fed fällt ihren Entscheid am kommenden Mittwoch. Der Markt rechnet mit einer Fortsetzung der Zinspause.

Auch die Währungshüter um EZB-Chefin Christine Lagarde hatten am Donnerstag wie erwartet beschlossen, angesichts einer schwächelnden Konjunktur und rückläufigen Inflationszahlen die Schlüsselzinsen nicht anzutasten. „Die beschlossene Zinspause der EZB hat zwar keine großartige Bewegung in den Aktienmarkt gebracht, dafür aber zumindest etwas Ruhe", sagte Jürgen Molnar, Analyst vom Broker RoboMarkets. „Das ist in der aktuell recht chaotischen Marktphase durchaus positiv und könnte dem aktuellen Abwärtstrend zumindest entgegenwirken."

Siemens Energy im DAX auf Erholungskurs

In Deutschland begaben sich die Aktien von Siemens Energy auf einen Erholungskurs. Die Titel des Elektrotechnikkonzerns, die am Donnerstag um mehr als 35 Prozent eingebrochen waren, rückten mit einem Plus von mehr als neun Prozent an die Dax-Spitze. Siemens Energy hatte am Donnerstag bestätigt, wegen Probleme im Windkraft-Geschäft nach Staatshilfe zu rufen. Die Mercedes-Aktie hingegen bildet heute das Schlusslicht und liegt über zwei Prozent im Minus.

Mit Material von rtr

Lesen Sie auch:

Rheinmetall: Weiter Top-Zahlen, doch was macht die Aktie?

Oder:

Meta-Aktie mit Quartalszahlen - So reagiert der BigTech-Konzern: