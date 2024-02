Durchbricht der DAX etwa schon bald wieder die 17.000-Punkte-Marke? Die Anleger scheinen vor der morgigen Notenbank-Sitzung euphorisch, unterdessen stehen die Aktien von Zalando und Infineon im Fokus

Das macht gute Laune: Der deutsche Leitindex liegt heute bereits 0,19 Prozent im Plus und steht derzeit bei 16.974 Punkten. Damit befindet sich der DAX nahe an der 17.000-Punkte-Marke, die er erst Ende vergangenen Jahres durchbrechen konnte. Auch beim Euro Stoxx 50 ist die Stimmung gut: Der Index liegt heute sogar 0,43 Prozent im Plus und steht bei 4.658 Punkten.

Vor dem morgigen Fed-Entscheid seien nun aber wohl keine großen Sprünge mehr zu erwarten, sagten Börsianer. „Die Märkte haben jetzt ein Gefühl der Lähmung", so Marc Ostwald, Ökonom bei ADM Investor Services. „Sie wollen offensichtlich sehen, was die Fed diese Woche sagen wird und wie weit die Tür für Zinssenkungen geöffnet wird."

Anleger warteten auch mit Spannung auf die Quartalszahlen der US-Technologieriesen Alphabet und Microsoft. „Gerade Alphabet dürfte interessant werden, da die Aktie seit einem Jahr fast nur eine Richtung kennt und sich mittlerweile fast verdoppelt hat", sagte Jürgen Molnar, Stratege vom Broker RoboMarkets. Er mahnte allerdings zur Vorsicht. „Nur zur Erinnerung, Tesla als erstes dieser sieben Unternehmen enttäuschte in der vergangenen Woche mit Zahlen und vor allem dem Ausblick. Auch bei den anderen sind die Erwartungen recht hoch und damit auch das Enttäuschungspotenzial." Mehr dazu lesen Sie hier

Aktien von Infineon und Zalando beim DAX im Fokus

Im Fokus stehen unterdessen heute die Aktien von Infineon und Zalando im deutschen Leitindex. Mit einem Plus von über zwei Prozent schafft es die Infineon-Aktie heute von der Performance an die Spitze des DAX. Die Aktie von Zalando hingegen büßte ein, liegt derzeit fast vier Prozent im Minus und markiert damit das aktuelle Schlusslicht.

Mit Material von rtr

