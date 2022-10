Nach einem schwachen Start des Dax drehte der deutsche Aktienindex am Mittag ins Plus und notiert bei 12.254 Punkten mit 0,67Prozent im Plus. Besonders im Fokus steht die US-Inflation am Nachmittag.

Die am Nachmittag erwarteten Verbraucherpreisdaten werden beeinflussen, wie die Anleger das weitere geldpolitische Vorgehen der US-Notenbank Fed einschätzen. Experten erwarten für September eine Abschwächung der Teuerung auf 8,1 Prozent im Jahresvergleich. "Die US-Notenbank hat sich in eine Sackgasse manövriert. Einerseits drohen durch die immer weiter steigenden US-Zinsen Verwerfungen in der eigenen Wirtschaft, aber auch in vielen anderen Regionen der Welt. Andererseits muss der Kurs beibehalten werden, um die Inflation nachhaltig zu senken", sagte Jochen Stanzl, Chef-Marktanalyst vom Handelshaus CMC Markets. In den Protokollen der vergangenen Zinssitzung zeigte sich die Fed entschlossen, die Zinsen weiter anzuheben, will dabei aber die Konjunkturaussichten im Blick behalten.

Sollten die Inflationsdaten niedriger als erwartet ausfallen, könnte das der Fed ermöglichen, den Fuß vom geldpolitischen Gaspedal zu nehmen. "Ein solches Szenario könnte Spielraum für einen schwächeren Dollar schaffen und eine Erholung der Risikobereitschaft an den Märkten ermöglichen", sagte Ricardo Evangelista, Analyst beim Handelshaus ActivTrades. Sollte die Inflation überraschend hoch sein, sei mit weiteren Dollargewinnen zu rechnen. Der US-Dollar-Index, der den Greenback zu einem Korb anderer Devisen misst, notierte bis zu 0,2 Prozent höher bei 113,45 Punkten.

Dax-Gewinner und Dax-Verlierer am Donnerstag

Am Mittag liegt der Dax mit 0,67 Prozent im Plus.

Die größten Gewinner sind aktuell Zalando mit einem Zugewinn von 3,7 Prozent, die Deutsche Bank mit einem Plus von 3,42 Prozent und Airbus mit einem Plus von 3,15 Prozent. Vor allem die Deutsche Bank profitiert von freundlichen Analystenkommentaren.

Auf der Verliererseite stehen am Donnerstag Symrise mit einem Abschlag von 1,95 Prozent, PUMA mit einem Minus von 1,47 Prozent und Merck mit einem Minus von 1,37 Prozent.