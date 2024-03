Der deutsche Leitindex verzeichnet heute wieder ein ordentliches Plus, vor allem die Porsche-Aktien heben ab. Das steckt dahinter

So loben sich das die Anleger: Der deutsche Leitindex DAX liegt heute wieder deutlich im Plus und erreichte bei 17.881 Punkten ein neues Rekordhoch. Grund war vor allem die Erleichterung nach den US-Inflationsdaten. Auch beim europäischen Pendant, dem Euro Stoxx 50, geht es aufwärts. Der Index liegt 0,38 Prozent im Plus und steht bei 4.949 Punkten.

Der DAX ist damit am Dienstag im Zuge der Bekanntgabe von US-Inflationszahlen wieder geklettert. Der Inflationsrückgang in den USA verlaufe zäh, schrieb Chefvolkswirt Thomas Gitzel von der VP Bank die Teuerungsdaten für Februar. Die Inflationsrate legte sogar leicht zu. „Allerdings geht es bei der Kerninflationsrate, also unter Ausklammerung der volatilen Energie- und Nahrungsmittelpreise, zumindest leicht nach unten."

Die US-Notenbank Fed dürfte sich angesichts dessen daher in ihrem vorsichtigen Kurs bestätigt sehen, schätzt Gitzel. So sei sie zwar zu Zinssenkungen bereit, aber noch nicht zum jetzigen Zeitpunkt. „Die Leitzinsen werden in den USA noch einige Monate unverändert bleiben", schrieb Gitzel und verwies auf die sehr robuste US-Wirtschaft samt ihrem starken Arbeitsmarkt. „Eine Zinssenkung dürfte ab Juni ins Visier der Notenbanker rücken", schrieb er und hob das Wörtchen "ab" dabei hervor.

Aktien von Porsche liegen im DAX vorne

An die DAX-Spitze schaffen es aktuell von der Performance her die Aktien von Porsche mit einem Plus von über sieben Prozent. Dank der geringen Markterwartungen sei das operative Ergebnis des Sportwagenbauers besser ausgefallen als prognostiziert, sagte UBS-Analyst Patrick Hummel. Die vorsichtigen Ziele zur Profitabilität wogen unterdessen weniger schwer, da das Jahr 2024 angesichts vieler Modellwechsel als Übergangsjahr betrachtet wird.

Das Schlusslicht bildet unterdessen MTU mit einem Minus von über 1,7 Prozent. Redburn hatte die Aktie als „Sell“ eingestuft.

