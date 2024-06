Deutliches Plus beim deutschen Leitindex! Was den DAX gerade so stark ansteigen lässt und warum unter anderem die Aktien von Bayer und Heidelberg Materials im Fokus stehen

Der DAX kämpft sich zurück: Mit einem starken Plus von derzeit über 1,2 Prozent steht er derzeit bei 1.600 Punkten. Auch das europäische Pendant, der Euro Stoxx 50, liegt über ein Prozent im Plus und schafft es wieder über seine 5.000-Punkte-Marke. Die Märkte haben also mit weiteren Kursgewinnen auf aktuelle US-Inflationszahlen reagiert.

In den USA hat sich der Preisauftrieb unerwartet etwas abgeschwächt. Die Verbraucherpreise stiegen im Mai zum Vorjahresmonat um 3,3 Prozent, während Analysten mit einer unveränderten Inflationsrate gerechnet hatten. Die Kernjahresinflationsrate ohne Energie und Nahrungsmittel fiel von 3,6 auf 3,4 Prozent. Auch hier lagen die Preise um 0,1 Prozentpunkte niedriger als von Volkswirten erwartet.

Die Teuerung sei zwar noch nicht mit dem Inflationsziel der US-Notenbank Fed von zwei Prozent vereinbar, dürfte die Zinssenkungserwartungen aber wieder anheizen, kommentierte Helaba-Volkswirt Ulrich Wortberg in einer ersten Reaktion. „Eine Reduzierung des Leitzinsbandes bei der heute anstehenden FOMC-Entscheidung ist aber weiterhin sehr unwahrscheinlich, zumal einige Wirtschaftszahlen zuletzt zu solide ausgefallen sind, wie beispielsweise der Arbeitsmarktbericht." Interessant werde sein, wie sich Fed-Chef Powell zum Zinsausblick äußern wird und ob die neuen Leitzinsprojektionen nur noch eine oder zwei Zinssenkungen in diesem Jahr andeuten werden.

Aktien von Heidelberg Materials und Bayer schnellen in die Höhe

An die DAX-Spitze schaffen es aktuell von der Performance die Aktien von Heidelberg Materials und Bayer.

Beflügelt von einer positiven Analystenstudie haben die Aktien von Heidelberg Materials über drei Prozent zugelegt. Das Bankhaus Metzler hatte zuvor die Papiere der Heidelberger von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 70 auf 129 Euro erhöht. Der Zementhersteller sei glänzend positioniert in einer spannenden Branche, lobte Thomas Schulte-Vorwick in seiner am Mittwoch vorliegenden Auftaktstudie. Historisch gesehen sei der aktuelle Bewertungsabschlag gegenüber der Konkurrenz viel zu hoch

Auch die Aktien von Bayer schaffen es über drei Prozent nach oben. Das Schlusslicht hingegen bildet mit einem Minus von über sechs Prozent die Porsche Automobil Aktie. Unter anderem diese Aktie wurde heute mit Dividendenabschlag gehandelt.

Mit Material von dpa-afx

J.P. Morgan warnt Anleger: Aktienmarkt ignoriert Risiken und könnte bis Freitag deutlich fallen

Hohe Tagesgeld Zinsen, Gratis Depot und 75 Euro Prämie bei der Comdirect