Der DAX wagte sich heute aus der Deckung und konnte eine gute Performance an den Tag legen. Werte wie Zalando oder RWE stachen dabei besonders hervor

Noch immer erschüttern die Geschehnisse in Israel die Welt. Das bekamen gestern auch die Börsen zu spüren. Heute, auch durch Rückenwind von der Wall Street, scheinen sich die europäischen Anleger wieder aus der Deckung zu wagen. Der DAX liegt fast zwei Prozent im Plus und steht derzeit bei 15.416 Punkten. Damit konnte er sein Feiertagstief von vergangener Woche wieder ausbügeln. Auch der Euro Stoxx 50 liegt über zwei Prozent im Plus und steht derzeit bei 4.201 Punkten.

Für eine bessere Stimmung sorgten unter anderem die Gewinne an der Wall Street am Montag, nachdem die steigenden Ölpreise den Energiesektor deutlich ins Plus gehievt hatten.

Die Experten zeigten sich allerdings vorsichtig. „Geopolitische Spannungen sind immer ein großes Problem für die Märkte, weil die Bandbreite der möglichen Ergebnisse sehr groß ist", sagte Kallum Pickering, ein Ökonom bei der Hamburger Privatbank Berenberg, gegenüber Reuters. „Daher ist es sehr schwer für die Anleger, zu entscheiden, wie sich die Preise bewegen könnten, wenn es bei einem solchen Konflikt keine klare Zugrichtung und Entwicklung gibt", sagte Berenberg-Volkswirt Kallum Pickering, gegenüber Reuters.





DAX-Werte wie Zalando, RWE, Sartorius, MTU, Siemens Energy, BMW und BASF im Fokus

Unterdessen geht es für Werte wie Zalando, RWE oder Sartorius steil bergauf. Zalando liegt fast über fünf Prozent im Plus, RWE, Sartorius, MTU, Siemens Energy, BMW und BASF konnten über drei Prozent nach oben klettern. Im DAX gibt es heute zudem keine Werte, die größere Verluste verzeichnen.

Mit Material von rtr

Lesen Sie auch:

Birkenstock-IPO steht an: Das müssen Sie jetzt über den Börsengang wissen

Oder:

Bauzinsen für Immobilien steigen immer weiter – Das raten Experten jetzt im Zins-Sturm