Der Dax notiert am Donnerstagmittag mit rund 0,7 Prozent Minus bei 12.650 Punkten. Damit ist die aktuelle Rally erstmal beendet. Besonders im Fokus stehen die Aktien von Siemens Energy, Deutsche Börse und Sartorius.

Inflationssorgen haben die Stimmung am deutschen Aktienmarkt am Donnerstag gedrückt. Der Dax verlor in den ersten Handelsminuten 0,5 Prozent auf 12.655 Punkte. "Der bislang solide Verlauf der Berichtssaison reicht nicht aus, um Anlegerinnen und Anleger zu Käufen in größerem Stil zu verleiten", sagte Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. "Stattdessen lassen sich Anlegerinnen und Anleger einmal mehr vom Zinsgespenst in die Flucht schlagen." Der Präsident der Fed von Minneapolis, Neel Kashkari, betonte, dass der zugrundeliegende Inflationsdruck wahrscheinlich noch nicht seinen Höhepunkt erreicht habe. Es wird allgemein erwartet, dass die Fed auf ihrer Novembersitzung die Zinsen zum vierten Mal in Folge um 75 Basispunkte anheben wird. Im Blick behalten die Anleger die Verkäufe bestehender Häuser in den USA, nachdem am Mittwoch ein deutlicher Rückgang der Baubeginne im September die Konjunktursorgen genährt hatte.

Am Mittwochabend hatte die Deutsche Börse dank der höheren Marktvolatilität und dem Anstieg im Handel mit Gasprodukten die Prognosen der Analysten übertroffen. Am Donnerstag gibt es bei deutschen Unternehmen kaum noch Quartalszahlen, im Ausland melden aber weiterhin einige Konzerne, was weiter zu Volatilität führen kann.

Bei den Wirtschaftsindikatoren warten Börsianer auf die wöchentlichen Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe, die Hinweise auf eine mögliche Lockerung der Geldpolitik liefern könnte. Wichtig werden auch die Verkäufe bestehender Häuser, nachdem am Mittwoch ein deutlicher Rückgang der Baubeginne im September - ein Zeichen, dass die US-Wirtschaft an Schwung verliert - zu einem Ausverkauf von zehnjährigen US-Staatsanleihen geführt hatte.

Die Dax-Gewinner und Dax-Verlierer

Der größte Verlierer des Vortages war Sartorius. Nach den Quartalszahlen büßten die Sartorius-Aktien 18,5 Prozent ein und landeten ganz am Ende des Dax. Doch am Donnerstag kann Sartorius sich eicht verbessern - die Titel sind am Mittag die besten Dax-Aktien mit einem Plus von 1,90 Prozent.

Weniger gut sieht es derweil bei Siemens Energy aus. Die Aktie liegt ganz am Dax-Ende mit einem Abschlag von 3,71 Prozent. Auch die Deutsche Börse büßt nach Quartalszahlen 2,54 Prozent ein.

Mit Material von Reuters