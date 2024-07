Zuletzt verlor die Aktie von Novo Nordisk an der Börse einige Prozentpunkte. Für Anleger könnte sich ein Einstieg nach dem Dip aber noch lohnen. Denn der Pharmariese hat noch einige Asse im Ärmel.

Die guten Ergebnisse des Schweizer Pharmakonzerns Roche bei einem Medikament zur Gewichtsreduktion, das sogar die Wirksamkeit der Produkte von Novo Nordisk und Eli Lilly übertreffen könnte, hatte die Aktien der Platzhirsche zuletzt etwas einknicken lassen.

Derzeit liegt Novo Nordisk noch zehn Prozentpunkte unter seinem Hoch im Juni bei 146.91 US-Dollar. So eine Korrektur kann aber gut sein, immerhin bietet sie Anlegern einen günstigen Einstiegspunkt – wenn sich die Aktie danach auch erholen kann. Und danach sieht es zumindest bei Novo Nordisk aus. Die Aktie befindet sich schon jetzt wieder auf dem Weg nach oben.

Novo Nordisk erhält Zulassungserweiterung für Wegovy

Den Schock durch das mögliche Konkurrenzprodukt von Roche scheint Novo Nordisk gut wegzustecken, immerhin konnte man am Dienstag eine Zulassungserweiterung für den hauseigenen Wirkstoff Wegovy von der britischen Gesundheitsbehörde erhalten. Damit darf das Abnehmmedikament in Zukunft auch bei übergewichtigen und fettleibigen Erwachsenen genutzt werden, die an schweren Herzproblemen oder Schlaganfällen leiden. Zuvor hatte schon die amerikanische FDA das Medikament in dieser Indikation zugelassen.

Novo Nordisk kann damit im wahrsten Sinne des Wortes seinen Wirkradius erweitern und seine Position als die erste Anlaufstelle für Medikamente zur Gewichtsreduktion stärken. Auch Emily Field vom Analysehaus Barclays betonte zuletzt in einem Interview mit "CNBC", dass der große Vorteil von Novo Nordisk und Eli Lilly sei, zuerst in dem Sektor aktiv geworden zu sein. Das kann helfen, sich gegen die Konkurrenz von Roche oder auch Viking Therapeutics durchzusetzen, die beide an vielversprechenden Alternativen zu Wegovy arbeiten.

Gleichzeitig ist aber Novo Nordisk auch nicht untätig und versprach schon eine Art "Next-Generation-Wirkstoff", der bei Patienten mindestens eine Gewichtsreduktion um 25 Prozent erreichen soll, wie Field in dem Interview weiter ausführte. So könnte Novo Nordisk der Konkurrenz immer einen Schritt voraus sein.

Goldman Sachs erhöht Kursziel für Novo Nordisk-Aktie

Das Analysehaus Goldman Sachs, das selbst sehr viel Potenzial in dem Markt für Abnehmpräparate sieht, hatte zuletzt auch das Kursziel von Novo Nordisk von 1070 auf 1090 dänische Kronen erhöht, da auch die Aussichten für Wegovy weiterhin gut sind.

Anleger könnten also gerade nach dem Dip der letzten Woche und trotz der vergangenen Rallye des Pharmakonzerns jetzt noch einen vergleichsweise günstigen Einstiegspunkt finden. Interessierte sollten aber im Hinterkopf behalten, dass es gerade in den USA auch eine hitzige Diskussion über Medikamentenpreise gibt, die auch auf die Umsätze von Novo Nordisk in Zukunft Einfluss haben könnte. Das Potenzial der Mittel zur Gewichtsabnahme ist aber dennoch ungebrochen.

