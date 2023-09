Unternehmensprofil

Die Klöckner & Co SE ist einer der größten produzentenunabhängigen Stahl- und Metalldistributeure in Europa und Nordamerika. Mit seinen Tätigkeiten fungiert der Konzern als Bindeglied zwischen der Stahlerzeugung und den Verbrauchern. Der größte Teil des Umsatzes wird dabei in der lagerhaltenden Distribution von Stahlprodukten erwirtschaftet. Dazu zählen Profi/Langstahl, Flachstahl, Rohre und Qualitätsstahl/Edelstahl. Hinzu kommt das Geschäft mit Aluminium, weiteren Nicht-Eisen-Metallen und Produkten für den professionellen Handwerksbedarf. Dienstleistungen in den Bereichen Sägen, Plasma- und Brennschneiden, Sandstrahlen, Primern und Biegen runden das Angebotsspektrum ab. Zu den Kunden gehören kleine und mittelständische Unternehmen der Bauindustrie, des Maschinen- und Anlagenbaus, der Automobilindustrie sowie lokale Händler und Unternehmen aus dem Bereich Haushaltsgeräte/Gebrauchsgüter.

Offizielle Webseite: www.kloeckner.com