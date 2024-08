Bei dieser Aktie aus Deutschland sollten Anleger jetzt laut Analyst Constantin Hesse von Jefferies zuschlagen, denn sie notiert auf einem historisch günstigen Niveau. Aber nicht nur das. Bei dem Nebenwert winken zudem jetzt 7,8 Prozent an Dividendenrendite. Sollte man daher die Chance für einen Kauf nutzen?

Die Aktie von Sixt hat seit Jahresanfang um fast 40 Prozent an Wert verloren. Besonders belastet wurden die Papiere durch ein negatives erstes Quartal, in dem der Autovermittler durch E-Autos in die Verlustzone rutschte und die schlechten Aussichten angesichts der globalen Konjunkturlage.

Allerdings könnte diese Situation besonders für antizyklische Investoren eine Kaufgelegenheit sein. Zumindest die Analysten sehen jetzt eine Chance.

Deutsche Aktie ist laut Analyst jetzt “historisch günstig”

So sieht der Konsens der Marktbeobachter bei den Aktien von Sixt eine durchschnittliche Upside von satten 100 Prozent. Besonders optimistisch äußerte sich dabei zuletzt Analyst Constantin Hesse von Jefferies in einer kürzlich veröffentlichten Studie.

Der Experte sprach von langfristig positiven Wachstumsperspektiven und angesichts des KGVs von 9,7 von einem “historisch günstigen Einstiegsniveau”. Hinzu käme die attraktive Dividendenrendite von aktuell 7,8 Prozent (Vorzugsaktien). Dementsprechend stufte er die Papiere mit “Kaufen” ein und setzte das Kursziel auf 120 Euro nach oben.

Jetzt bei dieser deutschen Aktie mit 7,8% Dividendenrendite zuschlagen?

Dementsprechend erscheint es jetzt attraktiv bei dieser Dividendenaktie einzusteigen, insbesondere mit Blick auf das Kurspotenzial, das Sixt laut den Analysten bietet.

Allerdings sollten Anleger gerade mit Blick auf das Chartbild trotzdem vorsichtig sein. Der Autovermieter unterliegt einem steilen Abwärtstrend und zeigt erst langsam erste Anzeichen einer Bodenbildung. Folglich könnte hier kurzfristig (zumindest aus technischer Sicht) weiteres Ungemach drohen.

