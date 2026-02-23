Zum Konto Mein Konto
+++ attraktive Chance für Anleger +++ Dieser Nutzfahrzeugkonzern überzeugt +++

Henkel

%
H T
WKN 604840
ISIN DE0006048408
Börse -
Stand -
Henkel Aktie jetzt handeln? Kaufen Verkaufen
    Daten werden geladen ...

    Aktuelle Nachrichten zu Henkel

    Pfeil rechts Weitere Nachrichten zu Henkel

    dpa-AFX News zu Henkel

    Pfeil rechts Weitere dpa-AFX News zu Henkel

    Kennzahlen (in EUR)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 22,23 21,16 20,50 21,59 21,51
    Nettogewinn (Mrd) 2,36 2,24 2,06 2,03 1,34
    Gewinn/Aktie 14,11 12,90 4,90 4,78 3,13
    Dividende/Aktie 2,69 2,24 2,05 2,02 1,83
    Rendite (%) 2,99 2,82 2,94 2,39 2,52
    KGV 12,82 13,65 14,23 17,68 23,24
    KUV 1,36 1,45 0,55 0,64 0,55

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die Henkel AG & Co. KGaA ist einer der weltweit ältesten und global führenden Hersteller von chemiebasierten Markenprodukten für Konsumenten und die Industrie. Die Aktivitäten sind in die drei Unternehmensbereiche "Adhesives Technologies", "Beauty Care" sowie "Laundry & Home Care" gegliedert. Adhesive Technologies vermarktet ein breites Portfolio von Kleb- und Dichtstoffen sowie funktionalen Beschichtungen. Dieser Bereich umfasst die Geschäftsfelder Automobil & Metall, Verpackungen & Konsumgüter, Elektronik & Industrie sowie Handwerk, Bau & Gewerbe. Beauty Care ist mit Markenartikeln auf die Kategorien Haarkosmetik, Körperpflege, Hautpflege und Mundpflege sowie das Friseurgeschäft fokussiert. Laundry & Home Care besetzt führende Marktpositionen in den Geschäftsfeldern Laundry Care (Waschmittel, z.B. Persil) und Home Care (Reinigungsmittel).

    Offizielle Webseite: https://www.henkel.de

    Aktionärsverteilung