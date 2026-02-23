Henkel
Aktuelle Nachrichten zu Henkel
dpa-AFX News zu Henkel
EQS-News: Henkel erzielt starke Umsatz- und Ergebnisentwicklung im ersten Halbjahr und hebt Umsatzprognose für 2026 an (deutsch)
EQS-News: Henkel erzielt 2025 organisches Wachstum und steigert Ertragskraft durch Innovationen und mehr Effizienz (deutsch)
EQS-Adhoc: Henkel AG & Co. KGaA: Henkel erzielt Übereinkunft zum Erwerb des Spezialbeschichtungsunternehmens Stahl (deutsch)
EQS-Adhoc: Henkel AG & Co. KGaA: Henkel in Gesprächen zu einem möglichen Erwerb von Stahl Holdings B.V. (deutsch)
EQS-News: Höheres organisches Umsatzwachstum in Q3 - beide Unternehmensbereiche mit positiver Mengenentwicklung (deutsch)
EQS-News: Henkel mit Umsatzentwicklung im Rahmen der Erwartungen bei weiterhin starker Profitabilität (deutsch)
EQS-News: Sehr gute Geschäftsergebnisse 2024 belegen erfolgreiche Umsetzung der ganzheitlichen Wachstumsagenda (deutsch)
Kennzahlen (in EUR)
|2027e
|2026e
|2025
|2024
|2023
|Umsatz (Mrd)
|22,23
|21,16
|20,50
|21,59
|21,51
|Nettogewinn (Mrd)
|2,36
|2,24
|2,06
|2,03
|1,34
|Gewinn/Aktie
|14,11
|12,90
|4,90
|4,78
|3,13
|Dividende/Aktie
|2,69
|2,24
|2,05
|2,02
|1,83
|Rendite (%)
|2,99
|2,82
|2,94
|2,39
|2,52
|KGV
|12,82
|13,65
|14,23
|17,68
|23,24
|KUV
|1,36
|1,45
|0,55
|0,64
|0,55
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
Dividende
Unternehmensprofil
Die Henkel AG & Co. KGaA ist einer der weltweit ältesten und global führenden Hersteller von chemiebasierten Markenprodukten für Konsumenten und die Industrie. Die Aktivitäten sind in die drei Unternehmensbereiche "Adhesives Technologies", "Beauty Care" sowie "Laundry & Home Care" gegliedert. Adhesive Technologies vermarktet ein breites Portfolio von Kleb- und Dichtstoffen sowie funktionalen Beschichtungen. Dieser Bereich umfasst die Geschäftsfelder Automobil & Metall, Verpackungen & Konsumgüter, Elektronik & Industrie sowie Handwerk, Bau & Gewerbe. Beauty Care ist mit Markenartikeln auf die Kategorien Haarkosmetik, Körperpflege, Hautpflege und Mundpflege sowie das Friseurgeschäft fokussiert. Laundry & Home Care besetzt führende Marktpositionen in den Geschäftsfeldern Laundry Care (Waschmittel, z.B. Persil) und Home Care (Reinigungsmittel).
Offizielle Webseite: https://www.henkel.de