Im Mai ist in Deutschland Dividendensaison und Anleger dürfen sich über üppige Ausschüttungen freuen. Diese drei Aktien sollten sich Investoren aber noch sichern, um nicht nur Dividende, sondern auch einiges an Kurspotenzial zu haben.

Während in Deutschland nach einigem Hin und Her doch der Frühling erwacht, rückt auch die Dividendensaison im Mai immer näher. Hier zahlen viele, vor allem deutsche Unternehmen, massive Dividenden aus.

Diese Aktien sollten sich Anleger noch sichern

Doch was nützen Ausschüttungen, wenn der Kurs auf der Stelle tritt oder sogar nach unten wegbricht? Deswegen hier drei Aktien, die bald Ex-Dividende gehen und zusätzlich noch eine ganze Menge Kurspotenzial aufweisen:

ING Groep (Dividendenrendite 5,8 Prozent)

Erster Kandidat ist die niederländische Bank ING, die am 26.04. Ex-Dividende gehandelt werden wird und am 05.05. ihre Ausschüttung an Anleger zahlen wird.

Besonders interessant ist die Aktie aber nicht nur wegen der hohen Dividende, sondern vor allem aufgrund des Kurspotenzials. Die Bank wurde nämlich im Zuge der allgemeinen Marktverwerfungen nach unten gerissen. Dementsprechend bietet sich hier deutliches Aufwärtspotenzial, sollte es zu einer Erholung kommen.

RTL Gruppe (Dividendenrendite 6,6 Prozent)

Nur einen Tag später, am 27.04. wird eine andere deutsche Aktie Ex-Dividende gehandelt werden, nämlich die RTL Gruppe. Diese bietet Anlegern zudem eine deutlich höhere Ausschüttung, welche schon am 02.05. bei Aktionären ankommen dürfte.

Spannend macht die Aktie zudem das Investitionsvolumen, welches der Konzern rund um den Fernsehsender RTL in die Hand genommen hat, um durch Streaming & Co. weiterhin attraktiv auch für jüngere Zuschauer zu bleiben. Geht die Strategie auf, wäre sicherlich auch ein Anstieg des Kurses die Folge.

American Tower (Dividendenrendite 3,3 Prozent)

Etwas schneller müssen Aktionäre dagegen beim American Tower REIT sein, der schon am 13.04., also in dieser Woche, Ex-Dividende gehandelt wird.

Der besonders unter Privatanlegern beliebte REIT mit dem sehr konservativen Geschäftsmodell rund um Funktürme, bietet aber nicht nur in der Historie sehr verlässlich steigende Ausschüttungen, sondern auch Kurspotenzial. So ist der REIT in der Dividendenrendite wieder über drei Prozent gestiegen, was in der Vergangenheit stets ein deutliches Kaufsignal war.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: RTL Group.