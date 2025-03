Die Deutsche Telekom-Aktie nährt sich nach ihrem Höhenflug einem 5-Wochen-Tief. Doch sollten Anleger diese Gelegenheit jetzt nutzen und bei dem beliebten Dividendenwert zuschlagen? Oder ist jetzt zunächst Vorsicht geboten?

Die Deutsche Telekom-Aktie ist trotz der Euphorie an den europäischen Börsen in der vergangenen Woche deutlich zurückgefallen. Der Titel verlor von seinen Hochs knapp unterhalb von 36 Euro auf nunmehr um die 33 Euro. Doch wie geht es jetzt weiter?

Deutsche Telekom-Aktie weiterhin spannend

Tatsächlich stehen die Chancen gut, dass der DAX-Wert demnächst seine Aufwärtsbewegung weiter fortsetzen dürfte. Hintergrund: Bei dem aktuellen Abverkauf handelt es sich lediglich um eine Konsolidierung nach dem Höhensturm der vergangenen Monate. Sollte diese Seitwärtsbewegung zu einem Ende kommen, könnten die positive operative Lage und das gute Umfeld für die Telekom für weiter steigende Kurse sorgen.

Ähnlich sehen das im Übrigen auch die Analysten. Diese sehen im Schnitt 18 Prozent Kurspotenzial bis auf 39,38 Euro und raten zum Kauf. Noch optimistischer ist BÖRSE ONLINE mit einem Kursziel von 45 Euro für den DAX-Konzern.

Idealer Kaufzeitpunkt bei dem beliebten Dividendenwert?

Dementsprechend könnte sich jetzt für Anleger bei den Anteilsscheinen der Deutschen Telekom eine attraktive Einstiegsgelegenheit ergeben. Das gilt übrigens nicht nur mit Blick auf die charttechnische Situation, sondern auch wenn man sich die fundamentalen Kennzahlen ansieht.

So liegt das KGV mit 16,4 weiterhin in einem attraktiven Bereich und die steuerstundbare Dividende von drei Prozent ist ebenfalls für Anleger enorm interessant. Hinzu kommt die Aussicht auf weiteres Wachstum durch die Tochter T-mobile US und die starke Position im deutschen Markt.

Unter dem Strich also eine attraktive Lage, die zu einem Investment einlädt.

