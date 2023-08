Am Donnerstag reportete die Deutsche Telekom erstaunliche Quartalszahlen. Doch ist die Aktie jetzt interessant für Anleger? Und ist es Zeit jetzt bei dieser attraktiven Dividendenerle zuzuschlagen?

Am Donnerstag legte die Deutsche Telekom wie einige deutsche Qualitätsaktien ihre Quartalszahlen vor. Besonders attraktiv ist die T-Aktie aktuell, da die Bewertung nach dem Sturz des Papiers unter 20 Euro wieder auf ein interessantes Niveau zurückgekehrt ist. Es lohnt sich also einen genaueren Blick auf die Ergebnisse zu werfen.

Deutsche Telekom Aktie mit starken Quartalszahlen

Denn diese machten zudem einen sehr soliden Eindruck. So hat die Deutsche Telekom nach ihrer Tochter T-Mobile US ebenfalls die Jahresziele feingeschliffen. Für 2023 soll nun ein branchenübliches Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen inklusive Leasingkosten (Ebitda AL) von 41,0 Milliarden Euro zustande kommen, wie das im Dax notierte Unternehmen am Donnerstag in Bonn mitteilte. Das ist aber nur minimal mehr als bislang avisiert. Das Ziel für den freien Barmittelzufluss (Free Cashflow) bleibt bei mehr als 16 Milliarden Euro. Bereits vor zwei Wochen hatten die Amerikaner Hand an ihren Ausblick gelegt. In der Vergangenheit war der Mutterkonzern aus Bonn dann regelmäßig gefolgt.

Unterdessen gewann die Telekom in Deutschland im zweiten Quartal unter eigenen Marken 319 000 Mobilfunkkunden für sich – fast zwei Drittel mehr, als Analysten erwartet hatten. Der Wettbewerber Telefonica Deutschland (O2) hatte einen ähnlich starken Zuwachs gemeldet, während der britische Konkurrent Vodafone netto 24 000 Verträge zählte.

Auf Konzernebene ging der Umsatz des zweiten Quartals gegenüber dem Vorjahr um 2,4 Prozent auf 27,2 Milliarden Euro zurück. Das lag vorrangig an schwächeren Verkäufen von Endgeräten, von denen bei Telekomunternehmen kaum etwas hängen bleibt. In den USA fährt T-Mobile zudem das Leasing von Mobilfunk-Endgeräten zurück. Mit Dienstleistungen wie Sprach- und Daten-Übertragungen verdienen sie dagegen deutlich mehr. Der Service-Erlös stieg um 1,4 Prozent.

Entsprechend stieg das operative Ergebnis inklusive Leasingkosten (Ebitda AL) der Monate April bis Juni um 1,5 Prozent auf gut 10 Milliarden Euro. Unter dem Strich verdiente die Deutsche Telekom mit 1,5 Milliarden Euro gut 5 Prozent mehr.

Nach diesen Quartalszahlen bei der Dividendenperle Deutsche Telekom Aktie zuschlagen?

Grund genug also einen genaueren Blick auf die Aktie zu werfen, welche aktuell mit einem KGV von 10,4 gepreist ist und eine Dividendenrendite von 3,56 Prozent ausweist.

Seit dem Sturz unter die Marke von 20 Euro geht es für die Aktie nämlich kontinuierlich bergab und bisher scheint kein Boden gefunden. Sollte sich der Kurs allerdings im Zuge der guten Ergebnisse stabilisieren, so gibt es hier durchaus wieder Potenzial für die Dividendenperle.

So sieht etwa der Konsens der Analysten ein durchschnittliches Kurspotenzial von satten 41 Prozent bis auf 26,73 Euro für die Aktie. Börse Online selbst empfiehlt den Titel ebenfalls zum Kauf mit einem ähnlich hohen Kursziel bei 26 Euro.

Mit Material von dpa-afx

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Telekom.