Welche deutschen Aktien aus dem DAX sind unterbewertet? Wir haben alle Werte nach KBV und KGV untersucht und neben Vonovia, Commerzbank, Bayer, Daimler Truck, Deutsche Telekom weitere günstige Aktien gefunden. In Zusammenarbeit mit Roland Frank

Die günstigsten DAX-Aktien:

Bloomberg DAX-Aktien

Die obige Liste ist nach dem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) geordnet. Und hier sehen wir, dass einige Aktien aus dem DAX ein KBV von unter 1,0 aufweisen, was für eine klare Unterbewertung steht. Etwa Porsche Holding hat ein KBV von 0,26 und ein KGV von 2,7. Dennoch kommt die Porsche-Aktie nicht so wirklich aus der Hufe. Für Anleger ist es also wichtig, nicht nur auf eine Unterbewertung zu achten, sondern gleichzeitig auch auf einen guten Trend der Aktie.

So eine Kombination finden Anleger zum Beispiel bei diesen Aktien:

Unterbewertung bei den Aktien von Vonovia, Commerzbank, Bayer, Daimler Truck, Deutsche Telekom?

Denn etwa die Commerzbank befindet sich in einem schönen Aufwärtstrend und weist mit einem KBV von 0,47 und einem KGV von 5,4 eine Unterbewertung auf. Anleger können die Commerzbank-Aktie weiter kaufen, solange das Papier über der 200-Tage-Linie bleibt.

Und auch bei der Immobilien-Aktie von Vonovia sieht es weiterhin sehr gut aus. Der Aufwärtstrend ist voll intakt, weil Anleger auf sinkende Zinsen setzen, was dann für die Immobilienbranche als gut gewertet wird. Das KBV der Vonovia-Aktie liegt mit 0,83 ebenfalls im unterbewerteten Bereich und das KGV von 14,0 ist nicht mehr sehr günstig, aber auch noch nicht teuer. Anleger kaufen weiter zu, ziehen aber mal einen kleinen Rücksetzer bis zur 200-Tage-Linie in Betracht.

Auch bei Daimler Truck sieht es nicht schlecht aus, doch Anleger sollten mit einem Investment warten, bis das aktuelle Niveau von rund 34 Euro wirklich überwunden wird. Nicht, dass sich hier eine Top-Formation mit Trendumkehr ausbildet. Sollte die Daimler Truck Aktie weiter steigen, so können Anleger zugreifen, denn das Papier ist mit einem KBV von 1,31 und einem KGV von 8,4 moderat bewertet.

Etwas mehr Vorsicht sollten Anleger aktuell bei der Deutsche Telekom-Aktie und bei der Bayer-Aktie walten lassen. Zwar ist Bayer mit einem KBV von 0,98 und einem KGV von 5,8 aktuell günstig bewertet, doch das rührt ja auch vom starken Kursturz her. Hier sollten Anleger erstmal vorsichtig agieren. Und auch bei der Deutschen Telekom könnte sich ein doppeltes Top bilden. Auch hier sollten Anleger zunächst abwarten, bis die Telekom das Niveau von 23 Euro nachhaltig überwunden hat.

Insgesamt finden Anleger aber viele unterbewertete Aktien im DAX. Stimmt zusätzlich der Trend, so kann man investieren.

