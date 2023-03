Die Angst vor der Krise beschäftigt seit einigen Tagen Anleger mehr denn je und viele Fragen sich, wie sicher ihre Anlagen eigentlich sind. Als zwei der konservativsten deutschen Aktien gelten dabei die Telekom und Bayer. Doch welcher Titel ist jetzt der richtige?

Es herrscht Krisenangst an den Märkten und viele Anleger sind sich nicht mehr schlüssig, welcher ihrer Wert jetzt ein sicherer Hafen oder eine Falle sein könnte. Schaut man auf zwei große deutsche Aktien wie die Deutsche Telekom und Bayer, so fragt man sich auch, welche nun sicherer ist.

Bayer – Wenig Chancen, wenig Risiken

Wirft man zunächst einen Blick auf das Konglomerat Bayer, so fällt schnell auf, dass der Bauchladen des Unternehmens so riesig ist, dass schwer absehbar ist, was alles zu dem Unternehmen gehört. Diese Struktur hat natürlich sowohl Vor- als auch Nachteile und gerade in einer Krise könnte das Unternehmen sogar davon profitieren und deutlich weniger an Wert verlieren.

Nichtsdestotrotz sind hier natürlich auch die Chancen nach oben massiv limitiert, weswegen einige aktivistische Investoren bei Bayer schon seit Längerem versuchen, eine Aufspaltung des Konzerns zu erzwingen. Ob und wie diese letztlich stattfinden wird, ist allerdings noch nicht klar und vermutlich wird eine Aufspaltung während einer negativen Marktphase im Interesse aller Aktionäre auch nicht stattfinden.

Dabei kann die Bayer-Aktie aktuell mit einem KGV von 7,4 aufwarten. Zudem beträgt die Dividendenrendite bei Bayer momentan 4,10 Prozent. Die Analysten zeigten sich bei der Bayer-Aktie zuletzt positiv und raten mehrheitlich zum Kauf.

Deutsche Telekom – Die Schulden könnten ein Problem werden

Ganz anders sieht es dagegen bei der Deutschen Telekom aus. Nach Jahren der Underperformance hat sich das Unternehmen endlich auf einen erfolgreichen Weg begeben. Dabei hat die Deutsche Telekom sowohl im deutschen Markt, als auch durch die Tochter t-mobile US in den USA, einen starken Wachstumstrend aufzuweisen.

Allerdings gibt es einen Faktor, der bei der Deutschen Telekom zu einem deutlichen Problem werden könnte. Und das sind die Schulden des Unternehmens. Gerade wenn eine mögliche Finanz- oder Bankenkrise im Raum steht, könnte der Refinanzierungsbedarf oder die simple Existenz von Schulden schnell zu einer Abwertung am Kapitalmarkt führen.

Deutsche Telekom oder Bayer: Diese Aktie ist jetzt sicherer

Deswegen ist es deutlich, dass Bayer an sich jetzt aktuell die sicherere der beiden Aktien darstellt. Allerdings wollen Anleger bekanntlich auch Rendite erzielen, weswegen für die Zukunft die Deutsche Telekom wohl die interessantere Alternative scheint.

Investoren sollten deswegen auf Basis ihrer Risikopräferenzen und der verkraftbaren Volatilität bewerten, ob die Bayer-Aktie oder die Deutsche Telekom-Aktie aktuell besser ist und auf Basis dessen entscheiden.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Telekom, Bayer