Sowohl die Deutsche Post, als auch die Deutsche Telekom sind beliebte Titel unter Privatanlegern und starke Dividendenzahler. Doch welche Aktie bietet Anlegern in der momentanen Marktphase mehr Potenzial?

Als DAX-Schwergewichte und verlässliche Dividendenzahler haben viele Privatanleger sowohl die Deutsche Telekom, als auch die Deutsche Post im Depot. Doch bei welcher Aktie lohnt es sich, aktuell eher zuzuschlagen?

Deutsche Telekom – Immer noch Potenzial

Wirft man zunächst einen Blick auf die Deutsche Telekom, so wird klar, dass die Aktie in der Vergangenheit bereits gut gelaufen ist und mit dem Durchbrechen der 20-Euro-Marke historisches geschafft hat.

Aber auch nach vorn gerichtet könnte die Aktie weiterhin für Anleger interessant sein. Das konservative Geschäftsmodell, durchgesetzte Preiserhöhungen, sowie das Wachstum der Tochter t-mobile sind Punkte, welche klar für den Titel sprechen. Ein Negativaspekt, welcher aber gerade in der Krise ein Problem werden könnte, ist die relativ hohe Verschuldung des Konzerns. Wer allerdings auf die gute Dividendenrendite der Deutsche Telekom-Aktie schielt, sollte bedenken, dass diese soeben ausbezahlt wurde. Eine Ausschüttung erhalten neue Anleger also erst in einem Jahr. Lesen Sie dazu auch: Deutsche Telekom ex Dividende – Darum geht es heute abwärts für die Aktie

Deutsche Post – Mehr Dividende & mehr Chancen

Während die Deutsche Telekom aber aktuell eine Dividendenrendite von 3,13 Prozent aufweist, kann sie wohl kaum mit den 4,37 Prozent der Deutschen Post mithalten. Doch lauern hier auch höhere Potenziale?

Tatsächlich ist auch der Blick auf diesen DAX-Konzern ein Blick auf ein international breit aufgestelltes, konservatives Unternehmen. Chancen lauern aber auch hier, vor allem bei der Bewertung. Die Post, die inzwischen immer mehr zu einem Logistikkonzern wird, hat nämlich nur ein aktuelles KGV von 14, während Konkurrenten wie FedEx oder UPS bei 20 bzw. 17 notieren.

Diese Aktie hat mehr Potenzial

Doch welche Aktie bietet Anlegern nun am Ende des Tages mehr Potenzial?

Schaut man auf die aktuellen makroökonomischen Entwicklungen, die Unsicherheit und die Angst vor einer kommenden Rezession, so ist die deutsche Telekom sicherlich hier der bessere Wert. Die T-Aktie bietet Anlegern mit einem sehr konservativen Geschäftsmodell auf kurze Sicht mehr Chancen als sich eine teilweise in der Transformation befindliche Deutsche Post, welche von einem Wirtschaftsabschwung hart getroffen werden könnte.

Wer allerdings etwas langfristiger denkt und Volatilität auch aussitzen kann, für den dürfte sicherlich die Deutsche Post interessanter sein, da sich hier durch den Umbau in den kommenden Jahren einige Chancen bieten dürften.

Lesen Sie dazu auch: Das Ende von Deutsche Bank, Commerzbank & Co. – Nur noch eine Frage der Zeit?

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Telekom, Deutsche Post