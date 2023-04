Gestern fand die Hauptversammlung der Deutschen Telekom statt. Unter anderem ging es dort um T-Mobile US und um die Dividende. Diese ist auch der Grund, warum die Aktie heute verliert.

Denn die Aktionäre der Deutsche Telekom beschlossen gestern die Zahlung der Dividende in Höhe von 70 Cent je Aktie. Beim gestrigen Aktienkurs von etwa 23 Euro macht dies eine Dividendenrendite von knapp über 3 Prozent. Gestern war die Aktie tatsächlich noch deutlich gestiegen, doch heute sinkt sie zunächst um mehr als 3 Prozent. Der Grund ist die Dividende.

Ex-Dividende Tag bei der Deutsche Telekom

Denn heute ist der sogenannte Ex-Dividende Tag. Denn alle Anleger, die gestern - am Tag der Hauptversammlung - die Aktie der Telekom im Depot hatten, werden kommende Woche ihre Dividende erhalten. Heute ist der Tag, an dem die Dividende das Unternehmen quasi verlässt. Deswegen vermindert sich der Aktienkurs heute in einer ersten Reaktion um die Höhe der Dividendenrendite. Die Dividende kommt dann übrigens am 12. April laut der Telekom bei ihren Aktionären auf dem Konto an.

Gestern war die Deutsche Telekom Aktie tatsächlich noch um über drei Prozent auf ein neues lokales Hoch gestiegen. Grund dafür waren unter Anderem auch positive Aussagen des Managements zur Tochter T-Mobile-US:

Deutsche Telekom und T-Mobile-US

Die Deutsche Telekom treibt mit der Übernahme der Tochter T-Mobile US ihr Wachstum voran. "Wir haben gestern Nacht die Mehrheit an der T-Mobile US erreicht", sagte Telekom-Chef Tim Höttges am Mittwoch auf der Hauptversammlung in Bonn. "Wir haben die Mehrheit und sind größter Eigentümer am wertvollsten Telekommunikations-Unternehmen der Welt - T-Mobile USA." Dem Konzern zufolge hält er nun 50,2 Prozent an der US-Tochter. Die Mehrheitsübernahme war seit dem Kapitalmarkttag 2021 erklärtes Ziel des Konzerns.

T-Mobile US ist maßgeblich für das Wachstum des Bonner Konzerns verantwortlich. Allein im vierten Quartal 2022 hatte die US-Tochter 927.000 neue Nutzer hinzugewonnen. Bei der Mutter wuchs die Zahl der Vertragskunden um 225.000. Seit 2013 sei der Wert der US-Tochter um 153 Milliarden Euro gestiegen, sagte Höttges. Die Wertsteigerung für die Aktionäre der Telekom liege bei über 70 Milliarden Euro. Ziel der Deutschen Telekom sei es, eine klare Mehrheit der Anteile an der US-Tochter zu halten, betonte der Manager. "Inwieweit wir zusätzliche Aktien aufstocken, das haben wir noch nicht unternehmerisch entschieden. Da müssen wir uns noch mit befassen."



Einschätzung zur Telekom-Aktie

Weil die Aktie gestern um drei Prozent stieg und heute mit dem Dividendenabschlag von etwa minus drei Prozent handelt, ist praktisch nichts passiert. Denn den Anstieg gestern auf 23,10 Euro egalisiert die Deutsche Telekom Aktie heute morgen, indem es 3,1 Prozent abwärts auf 22,36 Euro geht. Dies ist in Euro gerechnet auch ziemlich genau die Höhe der Dividende von 70 Cent. Doch im Verlauf des Vormittags kann die Aktie sogar auf 22,50 Euro zulegen - die Nachfrage bleibt weiterhin hoch.

Und grundsätzlich sind die meisten Analysten weiterhin bullisch für die Aktie der Deutsche Telekom und raten zum Kauf.

Die BÖRSE ONLINE Redaktion rät auch weiter zum Kauf der Aktie mit einem Kursziel von 26 Euro. Einen Stopp sollten Anleger bei 17 Euro einziehen. Zudem bedenken Anleger: Wer die Aktie erst heute neu kauft, der erhält keine Dividende.

