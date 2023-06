Sowohl die Deutsche Telekom, als auch Vonovia haben aktuell einige Probleme, was sich auch in den Kursen widerspiegelt. Aber welche Aktie ist momentan die schlechtere Wahl? Und wo lauern mehr Risiken?

Die Aktie der Deutschen Telekom verlor in den vergangenen 30 Tagen um 14,5 Prozent und notiert nun wieder unter der 20-Euro-Marke. Vonovia hingegen verlor im selben Zeitraum nur 1,7 Prozent aber auch Sicht der letzten zwölf Monate insgesamt 42,5 Prozent.

Doch bei welchem Titel lauern aktuell mehr Risiken? Und gibt es hier vielleicht doch Kaufchancen?

Deutsche Telekom – Ein unerwartetes Risiko

Die Risiken der Deutschen Telekom sind vor allem in zwei Problemen begründet. Zum einen sitzt das Unternehmen weiterhin auf einem massiven Schuldenberg, der in einem Umfeld steigender Zinsen ein echtes Problem werden kann.

Zum anderen hat sich nun ein sehr unerwartetes Risiko in den USA aufgetan. So steigt Amazon jetzt in das Mobilfunkgeschäft ein und droht der beim Wachstum schwächelnden Tochter t-mobile US Marktanteile abzuluchsen.

Vonovia – Ist diese Aktie schlechter?

Ganz anders sieht es bei Vonovia aus. Das Unternehmen ist im Wesentlichen aufgrund der steigenden Zinsen und der damit verbundenen Abwertung des Immobiliensektors in die Bredouille geraten.

Jetzt will man sich allerdings “gesundschrumpfen” indem man Teile des Portfolios für die Refinanzierung verkauft. Ob man dabei allerdings nicht gerade die Filetstücke an jemand anderen abgibt, ist fraglich.

Diese Aktie ist aktuell die schlechtere Wahl

Aber welche Aktie ist momentan eigentlich die schlechtere Wahl?

Die Antwort ist dabei klar Vonovia. Der Wohnungskonzern ist tief gefallen und verfolgt eine Sanierungsstrategie, die nicht von jedem Aktionär begrüßt wird. Ob diese Erfolg haben wird, muss sich also am Ende noch zeigen.

Bei der Telekom hingegen sind zwar auch Risiken vorhanden, doch das stabile Geschäftsmodell des Unternehmens sollte dies zumindest zu einem gewissen Grad abfedern.

