Am Mittwoch bringen die Deutsche Telekom und die Münchner Rück wichtige Quartalszahlen. Anleger fragen sich nun, ob sich wegen der großen Euphorie aktuell eine herbe Enttäuschung ankündigen könnte.

Deutsche Telekom-Aktie: Zu sehr aufgeheizt?

Die Aktie der Deutschen Telekom hat zweifellos einen Lauf. Das Papier zieht wie an der Schnur gezogen nach oben. Doch könnten die Quartalszahlen am Mittwoch einen Dämpfer geben? Aktuell ist die Aktie der Deutschen Telekom nämlich sehr weit weg von der 50-Tage-Linie, die früher oder später immer einen gewissen Anziehungseffekt. Analysten erwarten nun, dass der Umsatz mit 30,2 Milliarden Euro um 2,8 Prozent über dem Vorjahreswert liegt. Zudem soll der Gewinn je Aktie 0,42 Euro betragen, nach einem Verlust von 1,51 Euro im vierten Quartal 2023. Grundsätzlich sehen diese Zahlen also gut aus und sollte die Deutsche Telekom dies erfüllen, so dürfte es keine böse Überraschung geben. Anleger richten ihre Aufmerksamkeit also vor allem auf den Ausblick des Managements der Deutschen Telekom und auf den Dividendenvorschlag. Die Hürden sind aufgrund der aufgeheizten Aktie hoch, doch wenn das Management liefert, könnte der Sturmlauf weitergehen. Mit einem KGV von 16,9 und einer Dividendenrendite von 2,91 Prozent ist das Papier noch attraktiv bewertet. Die BÖRSE ONLINE Redaktion rät weiterhin zum Kauf der Deutsche Telekom-Aktie mit einem Kursziel von 45 Euro.

Bei der Munich Re-Aktie könnte es kurzfristig brenzlig werden

Grundsätzlich sieht auch der Chart der Münchner Rück-Aktie (Munich Re) gut und stabil aus. Zudem sind die fundamentalen Faktoren mit einem KGV von 11,1 und einer Dividendenrendite von 3,40 Prozent mehr als zufriedenstellend. Und dennoch sollte das Management des Unternehmens am kommenden Mittwoch (26. Februar 2025) besser nicht enttäuschen. Denn die Erwartungen sind mit einem Umsatzplus von 5,3 Prozent auf 15,78 Milliarden Euro und einem Gewinn je Aktie von 6,32 (Vorjahr: 7,51 Euro) nicht besonders hoch. Auch soll der Nettoertrag mit 945,1 Millionen Euro leicht unter dem Vorjahr (1,01 Milliarden) liegen. Der Markt hat das bereits verdaut, möchte darüberhinaus aber keine weiteren negativen Überraschungen. Insofern wird es spannend, was das Management am Mittwoch als Ausblick für das Jahr 2025 verkündet und wie der Dividendenvorschlag ausfällt. Auch wenn die BÖRSE ONLINE Redaktion weiter zum Kauf rät mit einem Kursziel von 600 Euro, so sollten Anleger vorerst mit angezogener Handbremse bei der Munich Re-Aktie agieren.

