ExxonMobil hat sich seit den Tiefs im Jahr 2020 mehr als verdreifacht, zahlt massive Dividenden und kauft außerdem stark Aktien zurück. Doch wie geht es weiter mit dem zehntwertvollsten Unternehmen der Welt und bleibt es noch lange in dieser Liste?

ExxonMobil hat in den vergangenen Jahren einen rasanten Kursanstieg erlebt und es zurück unter die zehn wertvollsten Unternehmen der Welt geschafft - nach jahrelanger Abwesenheit. Aktuell ist das Unternehmen 425,78 Milliarden US-Dollar wert. Doch wie geht es weiter für den Konzern? Welche Trends bewegen die Aktien und wird Exxon in zehn Jahren noch ein Top-10 Unternehmen auf dieser Welt sein?

Warren Buffett sagt ja

Geht es zumindest nach Warren Buffett dann ja, denn dieser hat mit seiner Holding Berkshire Hathaway kräftig in den Öl-Giganten investiert und auch schon einiges an Dividenden durch diese Transaktion mitgenommen. Aber wie man Buffett kennt, will er sich gerne langfristig an Unternehmen beteiligen, was also sieht er in Exxon?

Wie wir alle nach dem Ausbruch des Krieges zwischen Russland und der Ukraine lernen mussten, wird die Menschheit noch länger Öl brauchen als bisher erwartet und der Preis, der im Corona-Crash ins Bodenlose fiel, hat sich inzwischen kräftig erholt. Es gibt tatsächlich also noch gute Chancen Exxon längerfristig unter den Top-10 Unternehmen zu sehen.

Exxon Mobil: Ärger in den USA

Wenn es allerdings zu gut bei einem Unternehmen läuft, dann kommt der Staat gerne vorbei und hält für angebliche “Zufallsgewinne” die Hand auf. Deswegen gibt es sowohl in den USA als auch in der EU Streit und Klagen zwischen Unternehmen und Staaten, die für einige Unruhen sorgen dürften.

Auch ein zuletzt rückläufiger Ölpreis und die Angst vor einer globalen Rezession macht der Exxon Mobil-Aktie zu schaffen. Die Folge war eine deutliche Korrektur, welche zumindest aus charttechnischer Sicht fast abgeschlossen scheint.

ExxonMobil: Eine schwierige Zukunft

Deswegen ist die Zukunft von ExxonMobil sowohl kurz- als auch langfristig von einer Menge Ungewissheiten geprägt. Sowohl die politische Einflussnahme als auch die weltwirtschaftliche Situation sind negativ für den Konzern. Dazu kommen mangelnde Investitionen in Zukunftstechnologien, die dem Unternehmen früher oder später ein Ablaufdatum geben.

Auf der anderen Seite allerdings wird Öl vermutlich deutlich länger gebraucht als erwartet. Und in einer wirtschaftlich guten Phase hat die Aktie von ExxonMobil, zusammen mit dem Ölpreis, gute Chancen wieder nach oben zu laufen. Außerdem scheint das Papier mit einem KGV von 8,1, einer Dividendenrendite von 3,4 Prozent und den vielfältigen Programmen zur Steigerung des Shareholder-Value für Investoren attraktiv zu sein. Die BÖRSE ONLINE Redaktion rät zum Kauf der Exxon Mobil Aktie mit einem Kursziel von 130 Euro und einem Stoppkurs von 85 Euro.

