Das Orakel von Omaha ist mit seinen Weisheiten immer wieder eine Inspiration für Anleger, aber das können auch seine Aktien sein. Das sind Warren Buffetts aktuell spannendsten und besten Aktien.

Er gilt als erfolgreichster Investor auf der ganzen Welt und ist durch den Zinseszinseffekt unsagbar reich geworden – die Rede ist natürlich von Warren Buffett. Auf seinen jährlichen Hauptversammlungen und den Shareholder Letters gibt er regelmäßig Ratschläge und spannende Anregungen, rund um das Investieren in Aktien. Allerdings ist eigentlich schon sein Portfolio genug Anregung, denn hier verbergen sich einige echte Top-Aktien.

Warren Buffetts aktuell beste Aktien

Denn neben den großen Namen wie einer Apple, Coca-Cola und Co. verbergen sich auch andere spannende Titel im Portfolio der Investmentholding Berkshire Hathaway, welche viele Investoren noch nicht auf dem Schirm hatten. Diese drei Werte sind dabei besonders interessant:

General Motors – Der Lithiumvorteil

Auch wenn Buffett nicht gerade ikonisch für den Automobilsektor steht, so hält der Investor doch einen Anteil von 3,6 Prozent an General Motors, die gerade ihre Transformation zur E-Mobilität vor sich haben.

Eine Besonderheit des Autobauers ist jedoch, dass er sich im Rennen um die seltenen Batterierohstoffe durch verschiedene Beteiligungen wie an Lithium Americas, in eine einmalige Position gebracht hat.

Nu Holdings – Warren Buffett und FinTech

Doch nicht nur in der klassischen Industrie ist das Orakel von Omaha investiert, sondern auch im Tech-Sektor. Was zuerst etwas seltsam klingt, ist tatsächlich Realität, denn Berkshire Hathaway hält 2,3 Prozent an der brasilianischen Nu Holding.

Diese beschäftigen sich vor allem mit den Themen Banking und Personal Finance und sind damit als größter Anbieter im aufstrebenden Südamerika unterwegs.

Snowflake – Wachstum, Wachstum, Wachstum?

Und Buffett kann sogar noch mehr auf Wachstum setzen, sogar auf unprofitable Tech-Titel. So hält der Investor einen 1,9 Prozent Anteil an dem Cloudunternehmen Snowflake, welches sich vor allem durch starkes Wachstum in den vergangenen Jahren ausgezeichnet hat.

Das Besondere ist hier nicht nur das Software-as-a-Service Modell, sondern auch die Implikationen hinsichtlich Sicherheit und technischen Ausweitungen, die das Unternehmen so attraktiv machen.

