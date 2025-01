Wenn die zwei erfolgreichsten Hedgefonds als größte Wette auf ein und dieselbe Aktie setzen, dann könnte es für Anleger interessant werden. Welches Unternehmen verbirgt sich dahinter?

An diese zwei Hedgefonds kommt keiner so schnell heran: denn sie gelten als die erfolgreichsten der Welt. Das zeigt eine neue Auswertung von LCH Investments, die jährlich die 20 größten Hedgefonds anhand ihres Gewinns bewerten.

Und diese Auswertung zeigt: Zusammen haben diese 20 Hedgefonds 2024 sage und schreibe 90 Milliarden-US-Dollar Gewinn eingefahren. Am meisten nahm der Hedgefonds des Milliardärs David E. Shaw „D.E. Shaw“ ein, der vergangenes Jahr rund elf Milliarden US-Dollar einnahm. Auch, wenn „Citadel“, gegründet vom Milliardär Ken Griffin, 2024 mit einem Gewinn von neun Milliarden US-Dollar „nur“ auf Platz drei landete, so schafft es der Hedgefonds immer noch auf den ersten Platz, wenn man nach dem Nettogewinn seit der Gründung geht.

So oder so: Beide Hedgefonds gelten als extrem erfolgreich. Das Geniale: Anleger können sich ein Beispiel an ihren Investitionen nehmen und verfolgen, in was die Milliardäre investieren. Denn diese müssen der amerikanischen Börsenaufsicht SEC jedes Quartal einen Blick in ihre Portfolios gewähren. Und der aktuelle Status, der den Stand zum Ende des dritten Quartals zeigt, offenbart: Die größte Aktien-Wette bei beiden Hedgefonds ist ein und dieselbe Aktie.

Sie sind fasziniert davon, wie die Superreichen ihr Geld anlegen? Dann werfen Sie auch einen Blick auf den Best of Billionaires Index von BÖRSE ONLINE, der auf die Top Positionen von Milliardären wie Warren Buffett, Bill Gates & Co. setzt

LCH Investments Die erfolgreichsten Hedgefonds 2024

Die zwei erfolgreichsten Hedgefonds der Welt schwören beide auf diese Aktie

Dabei handelt es sich um die – welch Überraschung – Nvidia-Aktie. Zwar zählen bei Citadel zu den größten Positionen mehrere Put- und Call-Optionen auf ETFs. Als erste Investition in eine Einzelaktie folgt dann aber an fünfter Stelle eine Call-Option auf Nvidia. Citadel wettet hier also auf steigende Kurse der Aktie. Und auch die erste „direkte“ Investition von Citadel in eine Aktie ist von der Gewichtung her dann die Nvidia-Aktie (davor befinden sich noch weitere Put- und Call-Optionen). Bei D.E. Shaw ist die Nvidia-Aktie direkt die größte Position. Er erhöhte sie im dritten Quartal sogar nochmal um über 50 Prozent.

Zugegeben: Der jüngste Blick auf ihre Portfolios zeigt nur den Stand zum Ende des dritten Quartals. In wenigen Wochen wird sich zeigen, welche möglichen Anpassungen die beiden Hedgefonds im vierten Quartal vorgenommen haben. Es ist jedoch eher unwahrscheinlich, dass die Nvidia-Aktie als aktuell größte Position auf einmal eine untergeordnete Rolle bei ihnen spielen sollte. Die Mehrheit der Analysten rät nach wie vor zum Kauf der Aktie und sieht mit einem durchschnittlichen Kursziel von 178 US-Dollar derzeit 27 Prozent Kurschance.

Nvidia ist nun mal der Marktführer im KI-Chip-Markt, beherrscht hier rund 80 Prozent. Die Chips von Nvidia werden im Ausbau von Künstlicher Intelligenz (KI) dringend gebraucht und Unternehmen wie Microsoft, Google und Co. investieren massiv. Auch die neuen Blackwell-Prozessoren sollen sich einer immensen Nachfrage erfreuen und für die nächsten Monate bereits ausverkauft sein. Natürlich wurden insbesondere KI-Werte seit 2023 stark gehypt und mögliche Rückschläge, wenn ein Unternehmen mal nicht den Erwartungen entspricht, sind möglich. Dennoch sollte Nvidia langfristig zu den Gewinnern gehören, besonders, da das KI-Potenzial erst in den Kinderschuhen steckt.

Lesen Sie auch: AMD und…? Analyst rät, diese 2 KI-Aktien noch VOR den Quartalszahlen zu kaufen

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstand und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Nvidia.