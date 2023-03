Wer langfristig anlegen will, der benötigt auch gute Wachstumsaktien im eigenen Portfolio. Mit diesen drei äußerst spannenden und hochwertigen Aktien kann dies auch gelingen.

Wenn Geld langfristig am Aktienmarkt allokiert werden soll, dann ist es besonders wichtig auf die richtige Mischung zu achten. Zu einem guten Mix gehören aber neben Value- und Dividendenwerten auch Growth-Aktien, die eben mehr Risiken, aber auch mehr Chancen bieten.

Die besten Growth-Aktien für langfristige Anleger

Doch viele Anleger sind sich nicht sicher, welche der Wachstumswetten für Buy & Hold geeignet sind. Diese drei Werte sind definitiv interessant und könnten einen Blick wert sein:

Palantir - Das Auge, das alles sieht

Sehr spannend ist aber wohl auch Palantir. Das Unternehmen fertigt nämlich nicht nur Überwachungssoftware für Staaten, sondern will nun auch endlich profitabel werden. Mit dieser Kombination aus Gewinnen und Wachstum dürfte die Aktie also sowohl im Bullen als auch Bärenmarkt gute Chancen haben, was vor allem für Anleger, die geringere Volatilität schätzen, interessant sein dürfte.

Ansonsten ist eher wenig über die Software und die Beratungsleistung, die das Unternehmen anbietet bekannt, da dies zumeist Topsecret Überwachungsprojekte für die Regierungen dieser Welt sind.

Übrigens: Die Palantir-Aktie befindet sich zusammen mit weiteren Turnaround-Kandidaten wie Plug Power oder BioNTech im BÖRSE ONLINE Reversal Index.

Moderna - Heilung für Krebs

Als Erstes wäre hier Moderna zu nennen. Der Konzern hat durch seinen Covid-Impfstoff Milliarden an Geldern gescheffelt und hat auch ansonsten ein profitables Geschäft. Mit einem KGV von sechs ist die Aktie keinesfalls teuer.

Allerdings brauchen Anleger hier wohl einen sehr langen Atem, denn bis zur Fertigstellung eines entsprechenden Medikamentes könnte es noch Jahre dauern, auch wenn die im Dezember veröffentlichte Studie zur Hautkrebsforschung sehr positiv war.

About You - Die Mischung machts

Aus Deutschland kommend wäre dagegen sicherlich eine About You interessant. Hier wird zwar in den nächsten Monaten die Konsumlaune immer weiter abnehmen und die Umsätze werden deutlich sinken, aber die Wachstumsstory des Unternehmens sollte weiter intakt bleiben, da diese Entwicklung vor allem der Rezession geschuldet ist.

Langfristig dürfte das Unternehmen aus der Otto-Gruppe mit dem interessanten Mix aus Bekleidungsgeschäft und Softwareverkauf eine interessante Wachstumswette für Investoren sein, die die nötige Geduld mitbringen.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Palantir Technologies