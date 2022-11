Der Dax hängt nun seit einer Woche an einer wichtigen Marke fest und kann nicht steigen. Zudem verlor er zuletzt ein paar Prozent und damit befindet sich der Index womöglich bereits in der Korrektur. Doch die wichtige Frage ist: Wie tief kann der Dax jetzt fallen?

Schaut man sich den Chart des Dax seit dem Corona-Crash 2020 an, so sehen wir, dass der Dax aktuell nicht über das 0,236er Fibonacci-Level dieser Aufwärtsbewegung kommt. Sprich: Der Index kann die 14.400 Punkte-Marke aktuell nicht überwinden und deswegen pendelt er schon die ganze Woche in einer Seitwärtsbewegung.

www.tradingview.com Dax

So tief kann der Dax jetzt fallen

Dabei ist es keinesfalls eine ausgemachte Sache, dass der Dax jetzt fallen muss. Doch nach einer solchen Rally, wie der Dax sie aufs Parkett gezaubert hat, stehen die Zeichen dafür nicht schlecht. Schauen wir uns dafür wieder die Fibonacci-Analyse an und betrachten dieses Mal die kleine aktuelle Aufwärtsbewegung, so sollte der Dax maximal bis auf das 0,5er-Level bei 13.156 Punkten fallen. Im momentanen Umfeld und weil das Level mit einem lokalen Hoch zusammenfällt ist aber eine Korrektur nur bis auf das 0,382er-Level bei 13.462 Punkten realistischer.

Sollte das 0,5er Level gerissen werden, so dürfte es noch deutlich weiter bergab gehen.

Und sollte der Dax nicht fallen, so muss er aber bald die 14.400 Punkte-Marke überwinden, um seinen Trend fortsetzen zu können. Je länger er an diesem Niveau festhängt, desto wahrscheinlicher wird eine Korrektur.

www.tradingview.com Dax-Fibonacci

Deswegen kann es zu einer Dax-Korrektur kommen

Aktuell sehen die Aussichten für die Konjunktur nicht ganz so rosig aus. Und in diesem Artikel haben wir bereits skizziert, warum Anleger nun Gewinne mitnehmen sollten. Natürlich ist eine Korrektur keine ausgemachte Sache und sie könnte auch ausbleiben. Doch wenn Anleger jetzt ein paar Gewinne mitnehmen und diese dann zum Nachkaufen bei tieferen Kursen nach einer Dax-Korrektur nutzen, hat es sich gelohnt. Keinesfalls sollten Anleger jetzt alles verkaufen, denn kommt die Korrektur nicht, so wäre dies dann nachteilig.