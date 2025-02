Werden Schweizer Aktien jetzt bald stärker steigen? Ab einem bestimmten Datum sollten Anleger einen genauen Blick auf den Alpen-Tresor werfen. Denn dieser überzeugt nicht nur durch schöne Dividenden und Sicherheit.

Ab dem 1. Mai 2025 werden Schweizer Aktien wieder an deutschen Börsen handelbar sein. Ungefähr 5 lange Jahre war dies nicht der Fall und Anleger mussten Schweizer Aktien kompliziert außerbörslich kaufen. Die neue Entscheidung resultiert aus der Entscheidung des Schweizer Bundesrats vom 29. Januar 2025, die im Jahr 2019 eingeführten Schutzmaßnahmen für den Schweizer Börsenplatz gegenüber der Europäischen Union (EU) aufzuheben. Doch was bedeutet das für Schweizer Aktien?

Viel Sicherheit und hohe Dividenden bei Schweizer Aktien

Schweizer Aktien

Um mal die Situation der Schweizer Aktien zu durchleuchten, hat BÖRSE ONLINE alle Aktien des SMI (Schweizer Aktien Index) fundamental analysiert. In der Tabelle oben sehen Anleger, dass Schweizer Aktien wie gewohnt über ein eher höheres KGV verfügen, aber sehr viele Titel angenehme Dividenden bezahlen. Die meisten Schweizer Aktien sind dabei keine Kursraketen, aber wie man es gewohnt ist, strahlen sie vor allem Sicherheit und Zuverlässigkeit aus. Wenn Schweizer Aktien nun ab dem 1. Mai 2025 wieder vermehrt in Europa gehandelt werden können, könnte es einen kleinen Run auf die sicheren Werte geben. Von einer Kursexplosion ist aber nicht auszugehen. Schauen wir uns trotzdem zwei spannende Schweizer Aktien an:

Schweizer Aktien-Favoriten mit tollen Dividenden

Auffällig ist nämlich aktuell vor allem die Zurich Insurance-Aktie. Das Versicherungsunternehmen mit den Kerngeschäften Schaden- und Unfallversicherung, Lebensversicherung sowie Farmers Group, Inc. (drittgrößter US-amerikanischer Sach- und Unfallversicherer), weist mit einem Wert von 5,20 Prozent die höchste Dividendenrendite der Schweizer Aktien auf. Zudem ist das Papier mit einem KGV von 14,5 moderat bewertet. Toll sieht vor allem der Chart der Versicherungs-Aktie aus: Dieser führt aktuell nämlich angenehm straff nach oben. Anleger können hier einsteigen.

Ein weiterer spannender Wert aus der Schweiz ist die Novartis-Aktie. Aber nicht einfach nur so, sondern weil das Pharma-Unternehmen wieder über der 200-Tage-Linie notiert und sich bald ein Goldenes Kreuz im Chart bilden dürfte. Dieser Vorgang, bei dem die 50-Tage-Linie die 200-Tage-Linie von unten nach oben durchkreuzt, ist ein bullisches Zeichen und war in der Vergangenheit oft ein guter Kaufzeitpunkt für die Novartis-Aktie. Mit einem KGV von 12,7 ist das Pharma-Unternehmen zudem vergleichsweise günstig bewertet und weißt auch eine gute Dividende in Höhe von 3,79 Prozent auf.

