Laut den Experten der Investmentbank Morgan Stanley haben Anleger bei diesen vier Aktien nur noch für wenige Tage die Chance zuzuschlagen, bevor die Titel womöglich durch die Decke gehen könnten.

Ein Großteil der Quartalssaison in Europa als auch in den USA ist bereits Geschichte. Doch laut einer aktuellen Analyse der Investmentbank Morgan Stanley sollten sich Anleger vier Aktien noch vor ihren anstehenden Veröffentlichungen sichern.

Chance für nur noch wenige Tage

Doch wer dabei sein will, der muss sich sputen, denn die Unternehmen präsentieren zeitnah ihre Zahlen:

Nvidia (Quartalszahlen werden am 26.02. veröffentlicht)

Erster Wert ist dabei der Chipdesigner Nvidia, der in der kommenden Woche seine Zahlen präsentiert. Trotz der hohen Bewertung sind die Analysten hier optimistisch und schrieben:

„Während sich die Stimmung im Hinblick auf potenzielle langfristige Risiken verschlechtert hat, stabilisiert sich das kurzfristige Geschäft weiter, die Sichtbarkeit der Blackwell-Lieferungen nimmt weiter zu und die Ausgabebereitschaft der Kunden ist deutlich erkennbar (…). Wir glauben, dass NVIDIA angesichts der höheren Wahrscheinlichkeit kurzfristiger Aufwärtskorrekturen mit einem Aufschlag gehandelt werden sollte.“

EQT (Quartalszahlen werden am 18.02. veröffentlicht)

Doch neben dem Highflyer sieht Morgan Stanley auch bei konservativen Titeln wie EQT Chancen. Zum US-Gasproduzenten schreiben die Experten:

„Wir bevorzugen bei E&P-Aktien weiterhin Gas gegenüber Öl und empfehlen den Kauf bei einem Rückgang der Gaspreise (…). Der Rückgang schafft eine attraktive Einstiegsmöglichkeit, da die Bewertungen jetzt interessanter sind (…). Der steigende Energieverbrauch ist eine Quelle für langfristiges Wachstum der Gasnachfrage, aber LNG ist ein viel größerer kurzfristiger Wachstumstreiber.“

Arista Networks (Quartalszahlen werden am 18.02. veröffentlicht)

Bei Arista erwarten die Analysten von Morgan Stanley derweil eine Überraschung im Rahmen der Zahlen. Zum IT-Wert schrieben sie:

„Das Unternehmen hat in den letzten 3–4 Jahren seine Umsätze um rund 300–400 Basispunkte übertroffen, was den Erwartungen der Käufer für das Quartal entspricht. Für eine weitere Steigerung des Mehrfachwachstums sind wahrscheinlich Neuigkeiten über weitere bedeutende Kunden oder Fortschritte bei verzögerten Testläufen erforderlich. Unsere Prüfungen der Netzwerktechnologien fielen in diesem Quartal zunehmend positiv aus, wobei Rechenzentren im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit standen, und die Erwartungen auf eine schrittweise Verbesserung im Laufe des Jahres bleiben bestehen.“

Tuya (Quartalszahlen werden am 26.02. veröffentlicht)

Die vierte und letzte Empfehlung der Experten von Morgan Stanley gilt den Papieren von Tuya. Zu dem Unternehmen, das im Bereich Internet of Things (IoT) aktiv ist, hieß es:

„Wir bekräftigen unsere Overweight-Empfehlung und erhöhen unser Kursziel, um dem anhaltend starken Umsatzwachstum Rechnung zu tragen, das durch ausländisches IoT und eine gute Kostenkontrolle vorangetrieben wird (…). Ein starkes Umsatzwachstum wird wahrscheinlich durch eine starke ausländische IoT-Nachfrage und Marktanteilsgewinne für Tuya unterstützt (…). Die starke Wachstumsdynamik wird anhalten (…). Wir glauben, dass dies der Aktie erheblichen Spielraum lässt, ihren Wert wieder aufzuholen.“

