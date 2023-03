Viele Tech Titel sind aktuell weit von ihren alten Kursniveaus entfernt, auch wenn sich operativ wenig geändert hat und die Unternehmen weiterhin ein starkes Wachstum verzeichnen. Ist es hier jetzt Zeit zuzuschlagen?

Wer langfristig investiert, der nimmt auch gerne Growth-Aktien ins Portfolio, vor allem jetzt, da die Bewertungen gesunken und die Unternehmen im Vergleich zum aktuellen Wachstumskurs günstig erscheinen.

Anleger die sich noch nicht mit dem Gedanken auseinandergesetzt haben jetzt Tech-Aktien zu kaufen, sollten dies aber definitiv tun, vor allem bei diesen Kandidaten:

10 profitable Growth Aktien als Kandidaten für Buy&Hold

Diese Unternehmen haben nämlich eines gemeinsam. Trotz schwieriger Marktphasen wachsen ihre Gewinne je Aktie um mindestens 50 Prozent an, was auf einen starken Wachstumstrend hindeutet, den Anleger nutzen können, um die Titel langfristig zu halten und davon zu profitieren. Folgende Aktien sind Kandidaten für Buy&Hold forever:

Palo Alto Networks (EPS Wachstum: +439 Prozent)

Salesforce (EPS Wachstum: +223 Prozent)

Dorian LPG (EPS Wachstum: +174 Prozent)

DoubleVerify (EPS Wachstum: +153 Prozent)

Super Micro Computer (EPS Wachstum: +107 Prozent)

Lamb Weston Holdings (EPS Wachstum: +89 Prozent)

ELF Beauty (EPS Wachstum: +68 Prozent)

Autodesk (EPS Wachstum: +64 Prozent)

Allegro MicroSystems (EPS Wachstum: +63 Prozent)

HubSpot (EPS Wachstum: +52 Prozent)

Tech und Growth in der Rezession – Lohnt sich Buy&Hold?

Doch sind diese zehn profitablen Growth Aktien in einer Zeit von Rezession und Bankenkrise wirklich Kandidaten für Buy&Hold forever?

Tatsächlich ja, denn die Titel sind gewinnbringende Unternehmen, dürften also deutlich weniger vom Markt abgestraft werden, sind weiter auf Wachstumskurs und auch in der Lage Marktanteile von kleineren Wettbewerbern zu kaufen. Es kann für Anleger also durchaus Sinn machen, insbesondere diese Growth Aktien zu kaufen und langfristig zu halten.

