Zum Konto Mein Konto
+++ attraktive Chance für Anleger +++ Dieser Nutzfahrzeugkonzern überzeugt +++

Autodesk

%
H T
WKN 869964
ISIN US0527691069
Börse -
Stand -
Autodesk Aktie jetzt handeln? Kaufen Verkaufen
    Daten werden geladen ...

    Aktuelle Nachrichten zu Autodesk

    Pfeil rechts Weitere Nachrichten zu Autodesk

    dpa-AFX News zu Autodesk

    Pfeil rechts Weitere dpa-AFX News zu Autodesk

    Kennzahlen (in USD)

    2028e 2027e 2026 2025 2024
    Umsatz (Mrd) 9,06 8,20 7,21 6,13 5,50
    Nettogewinn (Mrd) 3,01 2,67 1,12 1,11 0,91
    Gewinn/Aktie 10,04 8,49 5,28 5,17 4,23
    Dividende/Aktie - - - - -
    Rendite (%) - - - - -
    KGV 16,43 18,56 47,89 60,22 60,00
    KUV 5,46 6,04 7,56 10,94 9,88

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die Autodesk Inc. ist ein weltweit führender Anbieter von 3D-Design-, Konstruktions- und Unterhaltungssoftware sowie dazu gehöriger Dienstleistungen. Die umfangreiche Produktpalette des Konzerns umfasst Lösungen für die Bereiche Architektur, Ingenieurwesen und Konstruktion (AutoCAD Civil 3D, die Cloud-basierte Software BIM 360, die AEC Collection, PlanGrid und die Software Revit), AutoCAD and AutoCAD LT, die Fertigung (CAM, Fusion 360, Inventor, Vault sowie Design- und Fertigungs-Lösungen für die Industrie) sowie Medien und Unterhaltung (M&E Collection, Maya, Shotgun und 3ds Max). Begonnen hat das Unternehmen im Jahre 1982 mit der Einführung der Software AutoCAD.

    Offizielle Webseite: https://www.autodesk.com

    Aktionärsverteilung