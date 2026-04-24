Autodesk
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WKN 869964
ISIN US0527691069
Börse -
Stand -
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Aktuelle Nachrichten zu Autodesk
dpa-AFX News zu Autodesk
Kennzahlen (in USD)
|2028e
|2027e
|2026
|2025
|2024
|Umsatz (Mrd)
|9,06
|8,20
|7,21
|6,13
|5,50
|Nettogewinn (Mrd)
|3,01
|2,67
|1,12
|1,11
|0,91
|Gewinn/Aktie
|10,04
|8,49
|5,28
|5,17
|4,23
|Dividende/Aktie
|-
|-
|-
|-
|-
|Rendite (%)
|-
|-
|-
|-
|-
|KGV
|16,43
|18,56
|47,89
|60,22
|60,00
|KUV
|5,46
|6,04
|7,56
|10,94
|9,88
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
Dividende
Unternehmensprofil
Die Autodesk Inc. ist ein weltweit führender Anbieter von 3D-Design-, Konstruktions- und Unterhaltungssoftware sowie dazu gehöriger Dienstleistungen. Die umfangreiche Produktpalette des Konzerns umfasst Lösungen für die Bereiche Architektur, Ingenieurwesen und Konstruktion (AutoCAD Civil 3D, die Cloud-basierte Software BIM 360, die AEC Collection, PlanGrid und die Software Revit), AutoCAD and AutoCAD LT, die Fertigung (CAM, Fusion 360, Inventor, Vault sowie Design- und Fertigungs-Lösungen für die Industrie) sowie Medien und Unterhaltung (M&E Collection, Maya, Shotgun und 3ds Max). Begonnen hat das Unternehmen im Jahre 1982 mit der Einführung der Software AutoCAD.
Offizielle Webseite: https://www.autodesk.com