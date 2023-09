Unternehmensprofil

Die Autodesk Inc. ist ein weltweit führender Anbieter von 3D-Design-, Konstruktions- und Unterhaltungssoftware sowie dazu gehöriger Dienstleistungen. Die umfangreiche Produktpalette des Konzerns umfasst Lösungen für die Bereiche Architektur, Ingenieurwesen und Konstruktion (AutoCAD Civil 3D, die Cloud-basierte Software BIM 360, die AEC Collection, PlanGrid und die Software Revit), AutoCAD and AutoCAD LT, die Fertigung (CAM, Fusion 360, Inventor, Vault sowie Design- und Fertigungs-Lösungen für die Industrie) sowie Medien und Unterhaltung (M&E Collection, Maya, Shotgun und 3ds Max). Begonnen hat das Unternehmen im Jahre 1982 mit der Einführung der Software AutoCAD.

Offizielle Webseite: www.autodesk.com