Viele ETF Investoren schätzen die Diversifikation eines Portfolios und die vielfältigen Wirtschaftsbereiche in die man investiert. Doch einige Aktien bieten ebenfalls einen ganzen Korb voller Geschäftsbereiche, der sie auch als Investment für ETF Anleger attraktiv macht.

In den meisten Fällen haben passive Indexfondssparer wenig mit Einzelaktien am Hut. Das muss aber nicht immer sinnvoll sein. So kann man beispielsweise mithilfe einer Core-Satellite Strategie auf einzelne Aktien ebenfalls eine weitere Diversifikation erreichen, indem man diese seinerseits in breit aufgestellte Unternehmen mit Beteiligungen und verschiedenen Sektoren investiert. So können sich sogar Aktien für ETF-Anleger eignen:

Diese Aktien sollten sich ETF Investoren genauer anschauen

Doch welche Aktie könnten hier spannend und interessant sein? Diese drei sind es definitiv:

Berkshire Hathaway – Der alte Mann und das Geld

Trotz eines Gewichtes von 0,75 Prozent im MSCI World könnten Anleger gut beraten sein, die Holding der Investorenlegende Warren Buffett etwas übergewichten. Anders als viele Tech-Aktien hat diese nämlich keinen wesentlichen Aufschwung gegenüber alten Bewertungsmaßstäben erlebt, sondern ist einfach fundamental weiter gewachsen.

Zudem gibt Berkshire Anlegern nicht nur Exposure zu einem breiten Aktienportfolio, sondern auch zu vielen außerbörslichen Beteiligungen von Süßigkeitenherstellern über Versicherungen bis hin zu Eisenbahngesellschaften.

BlackRock – Der Riese im Hintergrund

Auch definitiv einen Blick wert ist der Vermögensverwalter BlackRock. Dieser ist nicht nur an einer Vielzahl von Unternehmen beteiligt, verwaltet mehr als fünf Billionen US-Dollar an Assets, sondern ist auch derjenige, der am stärksten vom weiter wachsenden Anlageboom profitiert.

Mit der Tochter iShares hat BlackRock nämlich eine Vielzahl von ETFs under Management, in denen auch ETF-Sparer monatlich Gebühren entrichten.

Nestlé – weite Diversifikation

Doch wenn es um Diversifikation geht, haben vor allem die Nahrungs- und Basiskonsumgüterhersteller die Nase vorn. Primär Konzerne wie Nestlé verfügen über ein sehr breit aufgestelltes Markenportfolio und werden täglich tausendfach in Supermärkten erworben.

Durch die Vielzahl an Produkten, die verschiedenen Geschäftsfelder des Unternehmen und die interessante Allokation der Bereiche, ist Nestlé mehr ein ETF auf Basiskonsumgüter, statt einer klassischen Einzelaktie.

