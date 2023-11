Während die Börsen vor allem von den Magnificent 7 Apple, Microsoft, Amazon, Tesla, Nvidia, Meta und Alphabet getrieben wurden, bleiben die meisten Aktien zurück. Das könnte sich nun ändern, denn es gibt Aktien zum Schnäppchenpreis. Ein Experte verrät, welche Nebenwerte-Aktien er jetzt favorisiert.

Genau genommen geht es um Small Cap-Aktien. Dass diese eine Überrendite gegenüber Large-Cap-Aktien aufweisen, zeigen nicht nur die 68 Prozentpunkte mehr Plus seit der Jahrtausendwende, sondern auch ein Nobelpreis: Eugene Fama und Kenneth French erhielten 2013 den Nobelpreis für die sogenannte Small-Cap-Prämie.

Einziges Problem bei kleinen Aktien: Sie sind volatiler und verlieren vor allem in wirtschaftlich schlechten Zeiten deutlich mehr.

Das sind jetzt die besten deutschen Small Cap-Aktien

Weil die Large Caps jetzt aber so teuer sind, dürften Small Cap-Aktien nun deutlich besser abschneiden. Schließlich sind japanische Small Cap-Aktien rund zehn Prozent günstiger als im historischen Mittel, amerikanische Werte um 20 Prozent und europäische Aktien sogar um 30 Prozent günstiger.

BÖRSE ONLINE und Experte Klaus Schachinger schauen nun speziell auf den SDAX und deutsche Small-Caps. Übrigens: Die ausführliche Version dieses Artikels finden Sie jetzt auf unserem brandneuen Youtube-Kanal namens BÖRSE ONLINE.

Denn auch im SDAX zeigt sich, dass dieser in Phasen, in denen es wirtschaftlich bergauf geht, besser abschneidet als der DAX. Das ist eben die sogenannte Small Cap-Prämie, eine bessere Performance gegenüber den Large Caps in gewissen Zeitfenstern. So hat BÖRSE ONLINE in der folgenden Tabelle die Small-Cap-Aktien-Favoriten der Redaktion herausgesucht:

So investieren Anleger in Small Caps

In unserem neuen Video erklären wir, auf welche deutschen Small Cap-Aktien Anleger jetzt setzen können, welche Länder und Indizes sich dafür anbieten und auf welche Aktien oder ETFs Anleger setzen können, um von der Nobelpreis-Strategie profitieren zu können. Zudem zeigen wir, dass es nicht nur deutsche Nebenwerte-Aktien gibt, die jetzt zu günstig sind, um sie zu ignorieren. Auch in Japan, den USA und Europa können Anleger jetzt Schnäppchen-Aktien finden.

