Erste Anbieter schrauben ihre Zinsen beim Festgeld und beim Tagesgeld wieder zurück. Auch die Bauzinsen sinken. Wie geht es jetzt hier weiter? Unser BÖRSE ONLINE Zins-Experte verrät es und erklärt, wo es jetzt bis zu 12 Prozent Zinsen gibt.

Ab sofort senkt Klarna die Zinsen auf dem Festgeld-Konto. Bei ein Jahr Laufzeit geht es von 4,12 Prozent auf 3,84 Prozent runter. Auch andere Laufzeiten sind bei Klarna und bei Klarna+ betroffen.

Und auch die BMW Bank senkt ihre Zinsen auf dem Festgeld-Konto. Auch die Bauzinsen sind im November um 0,2 Prozentpunkte gesunken. War das der Zins-Peak?

Im brandneuen BÖRSE ONLINE Youtube-Video erklärt Zins-Experte Matthias Fischer, was es mit den Zinssenkungen auf sich hat und worauf Sparer jetzt achten müssen.

In diesem Jahr waren Sparer und Anleger bislang von den Zinsen verwöhnt worden. Doch nun könnte der Wind drehen. Worum es im Detail geht:

Sinken jetzt die Zinsen auf dem Tagesgeld und dem Festgeld?

Weil die amerikanische Notenbank Fed und die Europäische Notenbank EZB Zinspausen einlegen, haben die Banken in der Spitze nicht mehr die Möglichkeit, die Spitzenzinssätze für Tagesgeld und Festgeld weiter zu erhöhen. Allerdings steigen die Zinsen im Durchschnitt in Deutschland immer noch weiter an. Zahlen zeigen, dass es im September 1,50 Prozent im Schnitt auf dem Tagesgeld waren, 1,68 Prozent im Oktober und schon 1,90 Prozent im November.

Dennoch stellt sich für Anleger jetzt immer öfter die Frage, bei welchem Tagesgeld und Festgeld sie zugreifen sollten. Informationen und Inspiration erhalten Sie dabei immer im BÖRSE ONLINE Tagesgeld-Vergleich und im BÖRSE ONLINE Festgeld-Vergleich.

Allerdings müssen Sparer nicht nur auf Tagesgeld und auf Festgeld setzen, um hohe Zinsen zu kassieren. Auch bei sogenannten Aktienanleihen ist das möglich. So gibt es aktuell eine Aktienanleihe auf die Allianz-Aktie, die es ermöglicht, 12 Prozent Zinsen p.a. zu verdienen. Was es damit auf sich hat und wie dies im Detail funktioniert, erfahren Sie ebenfalls im neuen Video von BÖRSE ONLINE auf Youtube.

