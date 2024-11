Wie schlägt sich der DAX kurz vor den wichtigen US-Wahl? Außerdem im Fokus: Eine bekannte DAX-Aktie büßt heute fünf Prozent ein. Was steckt dahinter?

Die Anleger scheinen alle gebannt auf die Wahlergebnisse der US-Wahl zu warten. Denn aktuell steht der DAX mit einem Plus von 0,2 Prozent fast unverändert zum Vortag bei 19.183 Punkten. Das europäische Pendant, der Euro Stoxx 50, steht ebenfalls unverändert bei 4.885 Punkten.

An einem womöglich richtungweisenden Tag für die weltweiten Börsen haben sich die Anleger am deutschen Aktienmarkt also zurückgehalten. Die Präsidentschaftswahlen in den USA sind am Dienstag das alles beherrschende Thema an den Finanzmärkten. Die damit verbundenen großen Unsicherheiten sprechen zunächst gegen größere Kurssprünge.

Von "Hochspannung" sprach Analyst Martin Utschneider von Finanzethos. Er prognostiziert für den Dax am Dienstag eine enge Handelsspanne. Das könne sich aber rasch ändern, denn vor und nach den Wahlen in den USA erhöhten sich die Schwankungen "aus der Historie heraus oftmals beachtlich."

Auch am Devisenmarkt und im Anleihenhandel tat sich am Dienstag wenig. „Investoren sollten sich derzeit etwas vorsichtiger positionieren", riet Christian Subbe, Anlagechef bei HQ Trust. Er rechnet in den kommenden Tagen mit stärkeren Schwankungen. „Schließlich steht nicht fest, wann die Wahl endgültig ausgezählt ist. Das kann sich Wochen hinziehen", so Subbe.

Diese DAX-Aktie büßt fünf Prozent ein

Unterdessen büßt eine bekannnte DAX-Aktie heute rund fünf Prozent ein. Dabei handelt es sich um die DHL Group als Reaktion auf die Quartalszahlen, die Aktie ist von der Performance heute das Schlusslicht im deutschen Leitindex. Der Logistikkonzern hat im dritten Quartal unter anderem wegen gestiegener Personalkosten, einer geringeren Anzahl versendeter Briefe und schwacher Margen für Transporte auf dem Luftweg unter dem Strich weniger verdient. Der Überschuss sei um knapp sieben Prozent auf 751 Millionen Euro gefallen, teilte der Konzern am Dienstag bei der Vorlage detaillierter Zahlen zum dritten Quartal in Bonn mit. Vor allem das Briefgeschäft enttäuschte Experten.

Ansonsten gibt es keine merklichen Gewinner. Die Spitze bildet mit einem Plus von 1,9 Prozent derzeit die Aktie von Heidelberg Materials.

