Trotz einer teilweise starken Rallye sind diese drei Aktien laut Morningstar immer noch unterbewertet und haben einiges an Kurspotenzial. Sind diese Werte also ein Kauf?

Viele Anleger tun sich im aktuellen Marktumfeld sehr schwer noch potenzielle Kandidaten für einen Kauf zu finden. Die Mehrheit der vormals günstigen Werte sind spätestens seit Jahresanfang teuer geworden oder könnten vor dem Hintergrund einer kommenden Rezession vielleicht doch nicht der beste Pick sein.

Ratingagentur Morningstar nennt diese Aktien “unterbewertet”

Doch die Ratingagentur Morningstar hat drei Werte identifiziert, welche in 2023 zwar schon gut gelaufen sind, trotzdem aber noch deutlich unter ihrem eigentlichen Wert notieren, was Rückschlüsse auf mögliche Kurssprünge zulässt. Deswegen sollten sich Anleger diese Aktien genauer anschauen:

Spotify – Techaktie mit aktivistischem Investor

Zunächst nannte die Ratingagentur Spotify. Der schwedische Musikstreamingdienst hat seit Jahresanfang fast 60 Prozent zugelegt, laut Morningstar aber immer noch Potenzial. Dies könnte nicht zuletzt an dem aktivistischen Investor ValueAct liegen, welcher in jüngster Vergangenheit hier eingestiegen ist und dabei helfen soll Potenziale zu heben.

Scotts Miracle-Gro – Unterbewerteter Konsumwert?

Noch etwas mehr Rendite seit Jahresanfang konnten Anleger allerdings mit Scotts Miracle-Gro machen. Doch die Aktie soll nach den 63 Prozent Kurssprung keineswegs am Ende sein. Der Markt für Kunstrasen und private Düngemittel hat nämlich nicht nur laut den Analysten von Morningstar ein unglaubliches Wachstum, dass fast schon mit Sektoren wie Cannabis und Co. vergleichbar ist.

SoFi Technologies – Techaktie im Trend

Einem ähnlich starken Wachstumstrend unterliegt auch SoFi Technologies, weshalb diese ebenfalls von Morningstar zu den Top-Picks bei unterbewerteten Aktien gezählt werden. Konkret hilft SoFi Menschen dabei, ihre Finanzen in geregelte Bahnen zu bekommen und bietet dafür Konten, Online-Beratungen, Formular-Hilfen & Co. an.

Lesen Sie auch: Bill Gates kauft diese zwei Aktien und verrät damit, was er für die Börse 2023 erwartet